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2026士林農趣生活節7/26登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

為推廣在地農業、食農教育親子休閒，臺北市士林區公所與士林區農會共同辦理「2026士林農趣生活節」，將於7月26日在臺北市立兒童新樂園盛大舉行。活動結合精彩舞台表演、小農市集、農趣DIY、闖關活動及親子童樂手作等多元內容，邀請市民朋友攜家帶眷，一同走進充滿歡樂與農業特色的夏日盛會。 

本次活動以「農趣、童趣、樂趣」為主軸，現場安排一系列精彩舞台節目，由多組表演團體輪番帶來戰鼓舞獅、特技表演及氣球魔術表演等精彩演出，展現熱情與活力；同步設置小農市集，邀集士林在地農友展售山藥起司棒、山藥酥條等特色農產品，讓民眾以實際行動支持在地農業，品味最新鮮的農產好滋味。 

除了豐富的市集內容外，活動也規劃多項適合親子共同參與的體驗，包括夏日防蚊包、植栽及竹編扇子等農趣 DIY；面具彩繪及農趣茄芷袋等親子手作，以及富有挑戰性的天文科學闖關活動，讓大小朋友在遊戲與互動中認識農業、體驗食農教育，留下難忘的暑假回憶。 

士林區長董晉曄表示，士林區有得天獨厚的自然景觀，結合在地農業資源與社區能量，推廣士林優質農產品及食農教育理念，讓更多市民認識士林農業的多元樣貌，同時打造兼具教育性、娛樂性與親子互動的特色活動，促進社區交流與地方發展。 

誠摯邀請市民朋友於7月26日（星期日）上午10時至下午4時15分，前往臺北市立兒童新樂園，一起欣賞精彩表演、漫遊小農市集、體驗農趣DIY、挑戰闖關遊戲及親子手作，共同享受一場充滿歡笑與收穫的夏日農趣嘉年華。

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食農教育 親子

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