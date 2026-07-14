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全國環評增量抵換公益首例 北市攜手建商幫長者裝新冷氣

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
愛愛院一級節能空調安裝完成。圖／北市環保局提供
愛愛院一級節能空調安裝完成。圖／北市環保局提供

北市環保局攜手潤泰創新公司與財團法人台北市私立愛愛院，完成全國首例環評溫室氣體增量抵換結合社福機構節能改善案例。環保局今指出，潤泰創新公司投入逾87萬元，協助愛愛院汰換9台使用逾13年的老舊空調設備，預估可減少溫室氣體排放逾17公噸CO₂e。 

環保局表示，今年1月修訂「台北市推動宜居永續城市環境影響評估審議規範」，新增環評開發案辦理溫室氣體增量抵換時，應納入公正轉型理念，並優先以北市轄內作為抵換來源。

環保局氣候變遷管理科說，潤泰創新公司因辦理北市環評高樓開發案，依法須取得溫室氣體增量抵換量，而環保局藉由「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，深入了解愛愛院部分老舊空調設備，耗能較高且影響長輩照護環境，因此攜手潤泰創新公司響應公正轉型理念，協助愛愛院汰換高效率空調設備。  

氣候變遷管理科指出，此不僅改善長輩生活環境，降低機構能源支出及設備維護成本，也讓社福機構得以將更多資源投入長者照護服務，同時展現企業落實社會責任的具體行動與理念，為企業永續發展樹立典範。

環保局說，這次成功將企業減碳與社福機構節能需求結合，正是落實環評公正轉型精神的具體案例，讓減碳效益優先留在台北、回饋台北。此合作不只是全國首例，更為環評增量抵換開啟新的篇章。當企業的減碳責任，能夠轉化為社福機構的節能改善、更舒適的生活環境，環評制度便不再只是法規要求，而是串聯企業與城市永續的新起點。

愛愛院老舊空調設備汰換施工中。圖／北市環保局提供
愛愛院老舊空調設備汰換施工中。圖／北市環保局提供

愛愛院大廳空調施工完成。圖／北市環保局提供
愛愛院大廳空調施工完成。圖／北市環保局提供

愛愛院節能空調安裝施工中。圖／北市環保局提供
愛愛院節能空調安裝施工中。圖／北市環保局提供

環評 北市 公益

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