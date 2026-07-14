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台北港砂石車占用道路釀八里壅塞 鄭宇恩籲控管增設臨停空間

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
大量砂石車停在港區外道路。記者黃子騰／翻攝
大量砂石車停在港區外道路。記者黃子騰／翻攝

新北市台北港近年進行填海造陸工程，大量土方車進出還有長達近3公里的排隊車流，嚴重影響八里交通及居民生活。新北市議員鄭宇恩呼籲，台北港必須進行車流總量及時段管制，港區內應提供足夠的臨停空間，不能讓八里道路成為大型車停車場。

鄭宇恩指出，台北港環評報告規定砂石車進港交通量為每小時149車次，換算每日12小時共1788車次。但環評限制是以每小時計算，因此即使當日累計車次尚未達到單日可收容量，只要特定時段湧入的車輛超過每小時進場上限，後續車輛就無法立即進港，只能先在港區外道路排隊等候。只要各工程集中於相近時段出土，大量砂石車便會同時湧入八里，造成港區外道路嚴重回堵。

鄭宇恩表示，昨日又因颱風過後各工程趕工出土，大量砂石車停排在商港五路雙向路側，一路蔓延至八里大道，估計長達3公里的排隊車流，不僅占用道路空間，也讓大型車輛與一般汽機車交織，增加居民通行風險。

鄭宇恩指出，台北港協助解決北台灣營建土方去化問題，八里居民卻不應因此承受無止境的大車、壅塞與交通風險。呼籲立即建立三項機制：第一，依每小時收容量分配進場車次，從工地源頭控管派車，避免所有砂石車集中在同一時段湧入；第二，在港區內設置足夠的臨時停等空間；第三，建立即時車流、預約進場及收土資訊系統，讓出土單位與駕駛事前掌握各時段剩餘車次、排隊數量及預估等待時間。

台灣港務公司日前在立法院承諾，將研議後移檢驗站、增加港區內停等候車空間。鄭宇恩表示，應儘速提出具體位置、可容納車數及完成期程。若港區內仍有可利用空間，就應優先規劃為砂石車臨時停等區，將等待進港的車輛納入港區管理，而不是繼續占用商港三路、商港五路及八里大道。

鄭宇恩強調，「解決土方問題，不能把八里的市區道路當成緩衝區。」中央與地方應共同負起管理責任，在擴大台北港土方收容量的同時，先做好車輛調度、停等空間及交通安全配套，避免類似的大型車輛占用道路的問題一再發生。

台北港進行填海造陸工程，大量載運土方的砂石車不斷進出。記者黃子騰／翻攝
台北港進行填海造陸工程，大量載運土方的砂石車不斷進出。記者黃子騰／翻攝

八里 環評 台北港

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