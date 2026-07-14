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榮星花園成北市螢火蟲復育三大公園之一 將招募志工守護棲地

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市榮星花園公園是台北市螢火蟲復育三大公園之一，北市公園處今年將再招募志工守護棲地。圖／北市公園處提供
北市榮星花園公園是台北市螢火蟲復育三大公園之一，北市公園處今年將再招募志工守護棲地。圖／北市公園處提供

北市榮星花園公園是台北市螢火蟲復育三大公園之一，今年賞螢活動吸引8674人次參與，每年都有「螢光」美景，今年螢況高峰期間，單晚更觀察到297隻螢火蟲。北市公園處表示，今年將再招募志工守護棲地，為城市留住珍貴的自然風景。

公園處指出，這次培訓課程預計在9月6日及9月12日，內容包含螢火蟲生態、棲地保育及環境教育等課程，深入認識螢火蟲，學習如何打造更友善的生存環境。報名至115年7月31日截止。

公園處表示，北市從104年開辦生態守護志工培訓，已招募7期志工，成立至今邁入第11年，屢獲志工獎項肯定，更是守護都市生態的金牌團隊。今年螢況高峰期間，單晚觀察到297隻螢火蟲飛舞，守護棲地，需要更多熱愛自然的夥伴接力投入。

公園處圓山所主任莊勝豪表示，榮星花園公園裡除了有螢火蟲，還有許多珍貴的禽鳥類，如鳳頭蒼鷹及紅尾伯勞，賞鳥人士也會到此捕捉候鳥造訪的身影。公園處致力於公園生態多樣性，並帶動公民參與，協力恢復城市自然風采及重建都市生物棲地。為回應民眾想要加入志工的需求，目前正在進行第八期志工招募活動。培訓課程內容豐富多元，除了室內生態知識課程，也有戶外生態池入池體驗及棲地維。

榮星花園公園生態守護志工隊長林雍善指出，螢火蟲是環境品質的重要指標，每年螢況穩定成長，代表棲地復育成果逐漸展現。未來志工隊也將打造更豐富、更具生命力的生態環境，讓榮星花園公園成為都市生物多樣性的典範。

他說，守護生態，不只是賞螢季的感動，更是一年4季的行動。志工隊平時定期巡守生態池、清除外來種、維護棲地，也投入環境教育導覽，走進社區與校園，將生態保育與永續理念傳遞給更多人。

北市榮星花園公園是台北市螢火蟲復育三大公園之一，北市公園處今年將再招募志工守護棲地。圖／北市公園處提供
北市榮星花園公園是台北市螢火蟲復育三大公園之一，北市公園處今年將再招募志工守護棲地。圖／北市公園處提供

北市榮星花園公園是台北市螢火蟲復育三大公園之一，北市公園處今年將再招募志工守護棲地。圖／北市公園處提供
北市榮星花園公園是台北市螢火蟲復育三大公園之一，北市公園處今年將再招募志工守護棲地。圖／北市公園處提供

螢火蟲 復育 北市

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