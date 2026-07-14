敦化北路天坑未以基泰案為鑑？ 詹為元質疑未落實預警機制

台北市松山區敦化北路199巷16弄一處工地日前發生地層下陷案，北市議員詹為元質疑，2年前發生的基泰大直案後，相關的監測、查核及預警機制有無確實落實？呼籲建管處應公布相關資訊。建管處回應，針對開挖中工地有要求監測數據雲端化與透明化，並設置雲端資料庫等即時更新相關數據。

詹為元說，敦化北路天坑案為工地施工導致地層流失，現況是已勒令停工，然而，距離基泰大直事件不到兩年，北市再次發生因工地施工造成道路塌陷事件，不免令人質疑，建管處於基泰大直事件後所承諾的監測、查核及預警機制，是否確實落實執行？又是否真正發揮預防公安事故的功能？

他說，依現行深開挖工程施工安全管理規定，工地施工期間應持續監測連續壁側向位移、傾斜觀測、地表沉陷、地下水位、支撐系統等安全監測數據，若監測值已接近或超過管理值、警戒值，理應立即啟動改善措施，甚至要求停工，而非等到道路都已經塌陷、瓦斯外洩後才進行緊急應變。

他質疑，敦化北路案最關鍵的問題是事故發生前，建管處是否已透過監測數據掌握工地異常？若監測數據早已有異常卻未及時介入，顯示監督機制未落實。若監測數據均顯示正常卻仍發生道路塌陷，則代表現行監測項目、警戒值設定或查核制度仍有不足。

詹為元呼籲，要求建管處應完整說明該案工地於事故發生前的安全監測及查核情形，包括連續壁側向位移、傾斜觀測、地表，並公布最近一次查核時間、查核結果及事故發生前是否已掌握相關風險。

建管處回應，目前針對開挖中工地有要求監測數據雲端化與透明化，並設置雲端資料庫等即時更新相關數據，也提供QR Code讓市民可以隨時參考，當數據接近「警戒值」或達到「行動值」時，專任工程人員及工地主任必須依法立即暫停可能影響安全的施工項目，建管處也會委託四大專業公會，每月逐案現地檢查。

建管處表示，針對開挖深度達9公尺以上，或開挖深度達6公尺以上，且未採用適當擋土工法的建築物，強制納入特殊結構委託專業審查，若遇高風險深開挖等特殊建築物，強制要求將拆除或施工計畫提送專業機關團體審查，並增加開挖勘驗與透地雷達檢測。

若開挖深度超過14公尺或地下室超過4層高風險建築工程，營造廠召開施工計畫審查會時，須邀集附近住戶舉辦施工說明會，說明工程內容、施工時間及採用施工方法，落實事前溝通與風險預防。