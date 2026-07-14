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街友產子出養瑞典翻轉人生 感謝信跨海向寄養家致謝

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
小立被媒合出養到瑞典，男童領養父母寄來小立成長照片及感謝信，感謝陳家照顧小立讓他成為美好的男孩。圖／新北社會局提供
小立被媒合出養到瑞典，男童領養父母寄來小立成長照片及感謝信，感謝陳家照顧小立讓他成為美好的男孩。圖／新北社會局提供

新北市長侯友宜昨訪視獲選今年度模範父親陳應興時，傳出一段感人故事。陳家照顧一名安置男童小立（化名）至七歲後，被媒合出養到瑞典，男童領養父母寄來小立成長照片及感謝信，感謝陳家照顧小立讓他成為美好的男孩。更向陳家保證會疼愛小立，為小立做任何事，也讓陳家欣慰表示「生命自會尋找出口」。

小立的身世極為坎坷，他的生母是一位女性街友，因弱智在公園被欺負而生下他，在無力撫養下，由社會局委託新北家扶進行家外安置，隨後由陳應興接手。

陳應興太太劉仙珍在24年前開始擔任新北市家扶中心的寄養家庭，全家一起照顧失依的兒少多達16人。劉仙珍表示，她們從小立6個月大開始照顧，但發現小立只有3個月大的身材，醫院營養師發現他營養不良，回家後悉心照料，2個月後回診發展已接近正常。

劉仙珍母親劉陳淑滿說，在照顧小立那幾年，她白天幫忙送小立到幼兒園，晚上小立就跟她一起睡，常常阿嬤長阿嬤短的，非常貼心，也很聰明，學習力很強，小立到7歲時，經收出養單位媒合出養到瑞典，當時小立生母也簽字同意出養。

劉仙珍表示，在出養準備期間，她透過基金會跟瑞典預計收養的養父母告知小立非常的好學，很喜歡讀書，對方寄來瑞典的童話繪本和CD，小立在練習半年後，居然會初步的說、聽瑞典話。瑞典養父母還寄照片來，表示已將小立的房間布置好，書架上有滿滿的書。

劉仙珍說，在102年6月18日小立正式出養到瑞典，所幸養父母非常疼愛他，第一年常捎來小立的成長和學習照片，瑞典收養父母Pual與Marie也曾在感謝信中提及「我們想要感謝您照顧小立，並且讓他成為這樣美好的男孩，我們向您保證，我們會愛小立、會為他做任何事，我們保證小立會擁有美好的人生。」

劉仙珍欣慰表示，時間一晃13年過去，按年齡推算小立目前應該已上大學了，誠如所謂「生命自會尋找出口」，她祝福小立在異鄉能過著幸福快樂的日子，將來做一個對社會有用之人。

瑞典 侯友宜 社會局

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