新北14區62條溪流公告封溪護魚 農業局首創封溪護魚指引推動生態治理

新北市目前有14區62條溪流公告為封溪護魚區段，但因放生行為導致外來物種入侵，部分溪流棲地品質及生態平衡面臨衝擊。新北農業局首創封溪護魚管理指引，建立外來物種移除、原生物種復育及保育性投放案件審查機制，提升溪流保育管理量能。

新北市農業局指出，目前全台各縣市封溪護魚制度多以公告封溪護魚區及禁止採捕管理為主，新北市此次率全國之先訂定管理指引，建立外來種移除及原生物種復育案件之審查原則，並要求執行單位提出科學調查資料及執行規劃，必要時邀集專家學者參與評估，以確保符合保育目標並降低環境風險。

依據該指引，農業局日前核准首例石碇區公所轄內封溪護魚溪流外來種水產生物移除工作，將針對石碇溪及烏塗溪部分河段內具高繁殖能力及掠食性的外來種與流域入侵種進行移除，降低原生魚類面臨的競爭及掠食壓力，並透過後續監測及社區巡守參與，逐步恢復溪流生態平衡與豐富度。

農業局提醒，放生活動若未經專業評估，可能造成外來物種擴散或破壞原有生態系統。民眾切勿任意將魚類或其他水產生物放流至溪流及自然水域。唯有透過科學管理與全民共同參與，才能維護溪流生態平衡及生物多樣性，讓珍貴的溪流資源得以永續傳承。

新北市農業局長諶錫輝表示，封溪護魚區雖禁止採捕水產動植物，但面對生態環境變遷及外來物種影響，仍須透過適當管理措施維護生態平衡。本管理指引之訂定，不僅建立兼顧生態保育、科學監測及風險控管的審查標準，更象徵封溪護魚工作已由資源保護邁向「積極生態治理」的新里程碑。

農業局人員清理外來種。記者黃子騰／翻攝