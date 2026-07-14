北市府：北投士林山區含水量飽和 不宜前往活動

颱風巴威雖遠離，台北市大地處今天表示，北投區小油坑及士林區擎天崗等山區，山坡地含水量飽和，不宜前往活動；山坡地居民也應巡視周邊擋土牆、排水系統等，有異常可打1999尋求協助。

大地處發布資訊指出，颱風所帶來的降雨導致山區土壤含水量飽和，北投區小油坑及士林區擎天崗等山區，從10日晚間至11日晚間24小時累積雨量約300公釐，坡地仍不穩定，不宜從事山區活動。

大地處也提醒住在山坡地的居民，應巡視周邊擋土牆及排水溝等水土保持設施，如有發現異常或發生災害，可利用1999專線聯絡大地處，尋求災害緊急處理、技師免費輔導服務。

此外，大地處說明，運用「台北市山坡地資訊整合系統」，可掌握北市山坡地即時降雨情形、50條土石流潛勢溪流、24處老舊聚落及列管邊坡等地區防災訊息。