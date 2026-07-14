模範父親 陳應興守護無血緣孩子

新北六十七歲男子陳應興與妻子投入寄養家庭廿四年，先後照顧十六名失依兒少，善念源自於幼時曾寄住親友家的經歷。陳說，寄爸角色就是在有限時間裡給足夠的愛，愛不是占有，是在適當時候學會放手。他獲得模範父親殊榮，市長侯友宜昨到府祝賀，稱讚陳守護沒血緣孩子情操可貴，以身教影響下一代樹立典範。

陳應興住土城區，育有一子一女，早年在輪胎工廠上班，長年支持妻子與岳母投入寄養服務。他出生於瑞芳金瓜石，家境不好曾借住親友家，他將心比心，希望每名走進他家的寄養童能擁有家庭溫暖。

五年半前退休後，以家庭為重心，與妻子共同照顧寄養童。曾照顧一名原生父母吸毒的男童五年，兩人情同父子。男童後來被安置到台中，他每月選一天到中部探視，逢年過節接回團聚，持續六年未間斷。

目前家中照顧的寄養童因腦傷身體孱弱，一歲八個月時在醫院須以針筒餵奶，陳接回家後，用湯匙一口口餵食，孩子二歲多學會走路，目前五歲多正就讀幼兒園，陳應興陪伴他接受早療，加強語言能力。

陳應興對孩子的付出也影響下一代，子女從高中時期便認養家扶弱勢兒童，延續父母的愛。

另，父親節將至，新北市體育局推父親節限定優惠「爸爸開拍．全家動起來」，拍類場地（如桌球、羽球、壁球、匹克球、網球）臨租享八八折優惠。侯友宜昨到三峽國民運動中心與藝人黃鐙輝體驗ＡＩ網球，享受「第一次上課就上手」成就感。

侯友宜說，ＡＩ不只是發球機，更像是隨時待命的智慧教練，不論是想練基本動作、提升穩定度或想找陪練，能依個人程度調整球速、落點與訓練模式，打造適合的練習節奏。