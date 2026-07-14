小小4行動 友善幫助失智者

北市中山區健康服務中心二○二○年起推動「失智友善社區營造」，已招募一四六家失智友善組織。主任許芳源說，盼更多人理解落實「看、問、留、撥」友善行動；不少加入失智友善的店家，為提升員工認識失智症，也開辦教育訓練。

北市推估近五萬名失智人口，推動失智友善社區、預防失智健康促進刻不容緩。許芳源說，中山區失智人口約有四三二三人，中心累計招募一四六家失智友善組織、四七二五名失智友善天使。

許說，友善社區是希望落實友善行動，如遇疑似失智長者能多「看」一眼、多「問」一句，願意「留」意安全狀況，必要時協助「撥」打一一○等協助電話。讓失智者在熟悉生活環境中，獲得更多理解照顧。

友善店家之一、新安東京海上產險為員工辦教育訓練，鼓勵員工若遇疑似失智患者，能隨機應變與溝通。

北市衛生局表示，市府布建失智社區服務資源，截至去年十二月已設置十一家失智共照中心，個案管理數近八千人；還有四十六處失智據點及兩處權責型失智據點，個案管理數一三六○人，今年將持續擴大失智照護服務量能，建置失智症照顧者關懷支持群組。