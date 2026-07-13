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新北市兒藝節登場 五大主題場域打造親子藝術冒險

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
2026新北市兒童藝術節於今天起揭開序幕。圖／新北市新聞局提供
2026新北市兒童藝術節於今天起揭開序幕。圖／新北市新聞局提供

受颱風影響延期的2026新北市兒童藝術節於今天起揭開序幕，新北市長侯友宜晚間出席開幕活動，與紙風車劇團共同啟動「怪獸叢林」，宣告親子藝術盛會正式展開。今年新北市兒童藝術節自7月13日至19日於新北市市民廣場、市府大廳及板橋府中廣場舉行，規畫五大主題場域，結合表演藝術、裝置藝術、科技互動及沉浸式體驗，邀請大小朋友一起走進怪獸叢林，展開充滿想像力的藝術冒險。

活動自下午4點起，率先開放市民廣場及市府大廳展區，大小朋友搶先體驗大型藝術裝置、互動遊戲，晚間由紙風車劇團帶來經典作品「唐吉軻德冒險故事─銀河天馬」，雖然場上不時飄著大雨，仍不減觀眾熱情。

侯友宜表示，新北市兒童藝術節邁入第18年，是市府為孩子們量身打造的暑期文化盛典，透過表演藝術、裝置藝術、互動遊戲與科技體驗，讓孩子在玩樂中認識藝術、激發創造力，更實踐藝術教育生活化與文化平權的理念，累積參與人次超過852萬人，已成為全台最具指標性的親子藝術活動之一。

本次活動規畫聲林舞台、幻獸谷、叢林故事屋、怪獸基地及奇幻島五大主題場域，集結國內外表演團隊與藝術家，帶來表演藝術、裝置藝術、互動體驗及科技藝術等豐富內容，邀請大小朋友一同展開充滿驚奇的冒險旅程。

市民廣場從7月13日到7月19日，天天推出精彩演出，開幕首日由紙風車劇團打頭陣，14日還有「創造焦點」演出融和馬戲與童趣精神的「小丑八怪」；15日到17日則由「無獨有偶工作室劇團」帶來傳達永續概念的「演奏吧！好土樂團」；接續17日「缺席舞團－奇幻劇團」帶來「怪獸叢林：恐龍探險隊」，6公尺仿真恐龍與馴龍師空降市民廣場。

18日由「愛樂劇工場」帶來「青鬼好朋友」，結合馬戲、特技、雜耍和影像科技，19日閉幕演出，則由「如果兒童劇團」演出「小豬探2-教室很有事」，看小豬探透過敏銳的觀察力和冷靜的頭腦幫助老師解決困難。

13日至7月19日，更有首度來台的法國知名巨偶街頭劇團「阿奇博・卡拉曼特拉劇團」（Archibald Caramantran），帶來定目劇「塵埃舞會」，融合高空肢體、戲劇、馬戲與現場音樂，將新北市市民廣場化身為充滿奇想與互動感的大型戶外劇場。

市府大廳的「怪獸基地」，還有透過空間敘事與互動科技，帶領孩子化身冒險主角，展開拯救恐龍任務；市民廣場「幻獸谷」集結來自法國、日本、韓國及台灣藝術家的10件大型裝置作品，其中包含人氣球池裝置及韓國傳統投壺互動遊戲，並結合三件以回收材料創作的藝術作品，讓永續理念融入藝術體驗。

親子 新北 侯友宜

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