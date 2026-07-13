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暑假搭淡海輕軌集章尋寶 串聯22特色店走進淡水

中央社／ 新北13日電

淡水文化團體旅學堂暑假推出集章尋寶，串聯淡海輕軌沿線22間特色店家，盼透過地圖解任務讓民眾走進淡水了解城市故事，也協助中小微型店家以數位工具留客，讓更多民眾回訪。

旅學堂工作室近日發布新聞稿，即日起至10月15日推出「淡海旅學集章尋寶」，以淡海輕軌為旅遊軸線，民眾可搭乘淡海輕軌，依活動地圖走訪合作店家，掃描店內QR Code完成集章任務，集滿3個章即可取得抽獎資格。

旅學堂介紹，合作的店家包含住宿、餐飲、甜點、伴手禮、獨立書店、文創體驗等多元類型。show233自助畫室讓旅人不用自備畫具，就能把淡水河口、夕陽與老街街景變為帶得走的旅行記憶；台北旅人國際青年旅館可成為國際背包客探索淡水的起點；英國奶奶、無論如河獨立書店、日落月出石花凍、德裕魚酥等店家，也都各自承載著地方故事。

旅學堂說，淡水不缺人流，真正的挑戰是如何讓旅客從「經過」變成「走進來」。這次活動是經濟部中小及新創企業署115年度中小微企業數位轉型計畫「淡海輕旅學數位驛站」的重要實作之一，以淡海輕軌一日票作為媒介，旅客透過輕軌走進店家，店家透過數位工具留下互動紀錄，未來即可運用LINE推播活動、優惠等資訊，讓淡水的在地好店不只被看見，也有機會被再次拜訪。

淡海輕軌 淡水

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