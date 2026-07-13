佛光會前進汐止區長安里關懷據點 宣導健康八法防失智

汐止區長安里的關懷據點，邀請鄰近長輩走出家門學習新事物，這次特別和佛光會汐止第二分會合作，安排了預防失智講座，除了如何保健還有健康八法，長輩們說收獲很多。

為了推動銀髮族健康樂活，國際佛光會汐止第二分會再度前往長安里社區關懷據點，舉辦「一社區一蓮花」幸福生活講座，這次活動特別以「如何預防失智」為主題，吸引社區長輩齊聚一堂聽講，由佛光會督導們輪番上陣，深入淺出地講解「老人的春天」、「健康八法」及「保健」等健康觀念，陪伴長者活到老、學到老。

為了鼓勵長輩多多走出家門，中華民國紳士協會在汐止長安里的關懷據點，每星期三天六個時段，都安排多元豐富的課程，當天的講座過程中，講師透過生動活潑的互動方式，引導長輩們建立正確的健康觀念，並鼓勵大家將「健康八法」融入日常生活中，從飲食、運動與作息著手，達到有效預防失智症的目的。

佛光會汐止第二分會長鄭淑娟表示，舉辦一社區一蓮花，最主要是落實國際佛光會星雲大師說的環保與心保，深耕社區與大家結緣，散播善的種子，這次主題是如何預防失智，上個月來談的是如何做個樂齡老人，這都是一系列的健康講座，希望大家可以從中學習到如何預防失智，在未來人生都是幸福快樂。

長安里長楊清風指出，這次是由佛光會及汐止紳士協會在市民活動中心聯合舉辦主講如何預防失智，長輩們都非常開心，課堂上有談到如何在生活上、飲食上、運動上做一個深切的配合，在各個生活層面上，更健康。