新北市議員24載 周雅玲再爭取消防災情勘查車

消防捐車好溫馨，新北市議員周雅玲在24年的議員生涯中，持續爭取添購消防車輛，協助提升地方整體的救災量能，這一次再度偕同善琴慈惠堂，以建議款近200萬元，為萬里消防分隊添購了一部災情勘查車，今(13)日捐車儀式也正好是議員生日，當天善琴慈惠堂也特地買了蛋糕慶生，感謝議員這幾年的捐贈。

先進行簡單的祭拜儀式後，善琴慈惠堂在慶祝建廟40週年的同時，也為當天生日的新北市議員周雅玲慶生，在善琴慈惠堂舉辦的萬里分隊災情勘查車啟用典禮上，包括新北市政府消防局簡任技正、新北市議員周雅玲、汐止區長林慶豐、萬里區長黃雱勉以及警義消們都出席參加，新北市議員周雅玲確定不再連任參選，而在她擔任議員24年來，就已經協助爭取了三部救護車及2部災情勘查車，而在即將卸任，這次再爭取添購一部全新的災情勘查車給萬里消防分隊。

新北市議員周雅玲提到，之前有跟善琴慈惠堂陳堂主談到，在任期即將卸任的這一年，是否還能夠再做什麼事？堂主就說一直以來，母娘都很想做很多的善舉，救護車跟災勘車是母娘一直想要做的，正所謂身在公門好修行，這24年9個月珍惜所托，對於每件事，鄉親所有的大小事，都感恩在心，包括無遠弗屆的神佛，想要達成的事，透過陳堂主都會協助達成，從第一台的救護車開始，當然，好事總要接二連三，不斷的發生，包括協助爭取三台的救護車，一直到救災第一線人員所需的災勘車。

善琴慈惠堂主陳雪嬌說，感謝新北市議員周雅玲這幾年來協助爭取救護車及災情勘查車，今天很剛好，議員跟母娘同一天，農曆5/30日開堂，也是議員的生日，在她卸任之前，準備了6層的蛋糕來表示感謝她這幾年來所協助爭取的災勘車、救護車。

這次新北市議員周雅玲及善琴慈惠堂積極協助萬里消防分隊，爭取購置1輛災情勘查車，啟用典禮上，新北市消防局也回贈感謝狀表示感謝，值得一提的是，車子更依萬里分隊勤務特性及救災需求加裝拖車架，為全台消防系統同型車輛中首輛加裝拖車架之災情勘查車，可依任務需求拖運水上摩托車、玻璃纖維船艇及相關救援裝備，強化海岸、水域及山域災害應變能力，提升第一線救援任務執行效率。

新北市消防局簡任技正鄭向晃表示，這部災勘車本身具備拖吊的功能，因為萬里地區幅員遼闊，有山有水，平時很多遊客，尤其在假日，難免會有一些海域的災害或是山難，有了這部災勘車，如果遇到海難的部分，可以拖吊橡皮艇、水上摩托車等水域裝備，在山難的部分也可以拖吊山難救助裝備，對警義消來說是非常好的一部車輛。