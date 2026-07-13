淡水區跨里防災演練 賢孝屯山里攜手強化社區防救災

為了提升社區面臨天然災害與突發事故的應變能力，新北市淡水區公所攜手賢孝里辦公室及屯山里辦公室，於日前聯合舉辦「新北市115年度推動社區級災害防救及防災社區計畫」區級自主型防災社區演練。透過跨里資源整合與實地模擬，全面扎根基層防災意識，強化社區自救與互助能力。

淡水區副區長徐天平表示，這次演練針對常見災害與突發狀況設計了多項實作科目，包含心肺復甦術（ＣＰＲ）急救、初期滅火操作，以及道路突發狀況應變處理等。參與演練的里長表示，非常感謝淡水區公所與消防局的協助，讓里民能夠親自操作演練，確保在面臨真實災害時，大家都能知道如何於第一時間做出正確反應與應對。

淡水區公所特別感謝賢孝里葉振昌里長與屯山里謝炳坤里長，號召眾多防災夥伴共同投入社區防災行列。區公所指出，推推動自主防災社區的目的是將防災意識扎根於基層，而本次活動最特別之處在於「跨里聯合演練」。透過賢孝與屯山兩個里的相互配合，不僅能讓志工人力互相支援，救災物資也能達到資源共享，進而發揮「一加一大於二」的加乘效果。

面對不可預測的天然災害與意外，社區的第一線防護網至關重要。透過此次跨里聯合演練的圓滿落幕，不僅驗證了社區防災體系的運作效能，也讓居民深刻了解災難發生時的標準應變程序。未來若遇實際災害，這股扎根於社區的防災能量，必能以最高效率運作，有效將災損降到最低，共同守護民眾的生命財產安全。