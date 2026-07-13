快訊

葉門青年運動傳扣押紅十字會飛機、正副機長 控沙國空襲機場

日盤震盪千點後 台指期夜盤嘗試反撲

斗六傍晚急暴雨狂炸道路瞬間成河 雷電交加機車到處拋錨

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水區跨里防災演練 賢孝屯山里攜手強化社區防救災

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
演練針對常見災害與突發狀況設計了多項實作科目，包含心肺復甦術（ＣＰＲ）急救、初期滅火操作，以及道路突發狀況應變處理等。圖/紅樹林有線電視提供
演練針對常見災害與突發狀況設計了多項實作科目，包含心肺復甦術（ＣＰＲ）急救、初期滅火操作，以及道路突發狀況應變處理等。圖/紅樹林有線電視提供

為了提升社區面臨天然災害與突發事故的應變能力，新北市淡水區公所攜手賢孝里辦公室及屯山里辦公室，於日前聯合舉辦「新北市115年度推動社區級災害防救及防災社區計畫」區級自主型防災社區演練。透過跨里資源整合與實地模擬，全面扎根基層防災意識，強化社區自救與互助能力。

淡水區副區長徐天平表示，這次演練針對常見災害與突發狀況設計了多項實作科目，包含心肺復甦術（ＣＰＲ）急救、初期滅火操作，以及道路突發狀況應變處理等。參與演練的里長表示，非常感謝淡水區公所與消防局的協助，讓里民能夠親自操作演練，確保在面臨真實災害時，大家都能知道如何於第一時間做出正確反應與應對。

淡水區公所特別感謝賢孝里葉振昌里長與屯山里謝炳坤里長，號召眾多防災夥伴共同投入社區防災行列。區公所指出，推推動自主防災社區的目的是將防災意識扎根於基層，而本次活動最特別之處在於「跨里聯合演練」。透過賢孝與屯山兩個里的相互配合，不僅能讓志工人力互相支援，救災物資也能達到資源共享，進而發揮「一加一大於二」的加乘效果。

面對不可預測的天然災害與意外，社區的第一線防護網至關重要。透過此次跨里聯合演練的圓滿落幕，不僅驗證了社區防災體系的運作效能，也讓居民深刻了解災難發生時的標準應變程序。未來若遇實際災害，這股扎根於社區的防災能量，必能以最高效率運作，有效將災損降到最低，共同守護民眾的生命財產安全。

淡水

延伸閱讀

暑假前先學保命術！桃園觀音高中500師生闖關學CPR、防溺水迎長假

議員助優化淡水區天生國小通學巷 改善側溝增人行道

敬畏颱風 防災不該結果論

網傳桃園移動抽水機僅14台 市府怒斥：全市共181台

相關新聞

新北市兒藝節登場 五大主題場域打造親子藝術冒險

受颱風影響延期的2026新北市兒童藝術節於今天起揭開序幕，新北市長侯友宜晚間出席開幕活動，與紙風車劇團共同啟動「怪獸叢林」，宣告親子藝術盛會正式展開。今年新北市兒童藝術節自7月13日至19日於新北市市民廣場、市府大廳及板橋府中廣場舉行，規畫五大主題場域，結合表演藝術、裝置藝術、科技互動及沉浸式體驗，邀請大小朋友一起走進怪獸叢林，展開充滿想像力的藝術冒險。

五股守讓堂夏日文學趣6大旅行主題 7月14日起免費開放報名

新北市五股守讓堂推出「暑光行旅．從書裡出發」夏日文學趣免費活動，包含文學講座、繪本、影像、節氣體驗、主題展及閱讀書展等六大旅行主題，7月18日至8月31日邀請民眾透過閱讀與體驗，展開一場不一樣的夏日行旅，7月14日起開放報名。

模範父親陳應興24年照顧16寄養童 逢年過節仍接回家團聚

父親節將屆，新北市長侯友宜今前往土城區向獲選今年新北市模範父親代表的67歲陳應興道賀。陳應興與妻子投入寄養家庭服務24年，先後照顧16名失依兒少，即使孩子離開寄養家庭，仍持續聯繫、探視，逢年過節也接回家團聚，讓這段沒有血緣的親情從未中斷。

蘇巧慧質疑留言關鍵字相同疑有網軍 李四川：套路如去年大罷免

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市民眾服務社員大會，會前接受媒體聯訪。對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧質疑，部分支持李四川的留言出現相同關鍵字，疑似涉及網軍或假帳號操作，李四川回應，相關內容競選辦公室上午已詳細說明，他認為對手的操作套路與去年大罷免相同，因此不再多作回應。

北市失智人口近5萬人！中山健康服務中心攜手在地 落實4點照顧需求者

北市有近5萬的失智人口，伴隨失智人口增加趨勢，中山區健康服務中心從2020年起結合社區、企業及民間團體，推動失智友善社區營造，鼓勵店家面對失智患者時能落實「看、問、留、撥」的友善行動，讓患者發生問題不會害怕緊張，企業也可以透過員工訓練，提升日常溝通與理解照顧。

造謠者慘了！砍樹被影射方便無人機攻擊 蔣萬安今重話：依法處置

先前巴威颱風來襲，網路謠傳「北市砍樹超過四千棵」，是為無人機侵襲開方便之門，北市長蔣萬安今被問是否提告？民進黨議員張文潔懷疑市府怎會告民眾？蔣今受訪說，公園處已講得非常清楚，對於謠言指北市公園處移除樹木是方便無人機攻擊，一定是「依法來處置」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。