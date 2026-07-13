新北市府贈匾福澤佑民 淡水玄玄廟慶典祈求平安

位於淡水區番薯里的在地信仰中心「玄玄廟」與一旁的「仙媽廟」，日前舉辦盛大的建廟紀念與聖誕慶典，為感念神恩及廟方長期對地方的貢獻，淡水區長陳怡君特別代表新北市長侯友宜前往參香祈福，並致贈「福澤佑民」匾額，由番薯里里長，也是玄玄廟主任委員王壽喜代表受贈，現場氣氛莊嚴隆重且充滿溫馨。

玄玄廟主祀玄天上帝，緊鄰的仙媽廟亦有數十年的悠久歷史。雖然廟宇位處淡水區的偏遠山區，但神威顯赫，長期以來是番薯里居民重要的心靈寄託與信仰中心。玄玄廟主委王壽喜在受訪時表示，早期對於仙媽確切的聖誕日期無從考證，因此地方耆老與信眾便將民國62年建廟(立廟)的日子，訂為仙媽的聖誕千秋日來擴大慶祝。

淡水區長陳怡君表示，王壽喜主委不僅在宗教事務上盡心盡力，身為番薯里里長，這二十多年來在里政業務的推動上更是地方安定發展的重要基石，玄玄廟自民國62年建廟至今已有六十多年的歷史，特別在仙媽聖誕也是建廟紀念日，非常榮幸能代表侯市長親臨贈匾。她高度肯定王壽喜主委過去二十多年來，身兼里長與主委的雙重身分，無論是推動地方建設、關懷弱勢,或是處理廟務、凝聚社區向心力,皆展現出卓越的奉獻精神與行動力。

慶典最後，陳怡君區長與王壽喜主委帶領現場信眾共同祈福。期盼在玄天上帝與仙媽的慈悲庇佑下，不僅番薯里能夠風調雨順，淡水區及整個新北市都能夠平安、順遂、安居樂業。整場廟慶活動在熱鬧的鞭炮聲與信眾的虔誠祈禱中，圓滿順利。