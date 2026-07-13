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北市公布市售調味料抽驗結果

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市政府衛生局為維護市民使用調味料之衛生安全及品質，至北市餐飲業者、食品行、雜貨店、一般量販店等地點執行調味料專案抽驗計畫，共計抽驗70件產品，檢驗結果均符合規定（詳如附件抽驗名冊）。

    此次抽驗70件調味料產品，包含25件調味粉、25件調味醬（汁）、20件醬油（膏），依產品屬性分別檢驗蘇丹色素、環氧乙烷、農藥殘留方法（六）、13項甜味劑、12項防腐劑、二氧化硫、3-單氯丙二醇、雙十二烷基硫酸硫胺明，檢驗結果均符合規定。臺北市衛生局提醒食品業者，務必確實落實自主管理，確保原料及產品皆符合食品安全衛生管理法相關規定，並加強供應商管理，嚴格把關進貨食材之安全與衛生，以維護食品品質及大眾健康。另呼籲業者切勿購買來源不明之調味料產品，並應妥善留存進貨單據，且定期向上游供應商索取合格檢驗報告，同時提醒消費者產品開封後宜儘早食用，並依外包裝標示之保存方式妥善貯存，以確保飲食安全與衛生。

北市衛生局呼籲，自108年1月1日起，包裝醬油依製程應標示「速成」、「水解」、「混合或調合」及「釀造」字樣。依食品安全衛生管理法第28條第1項規定：「食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。」，消費大眾在購買調味料時，應先慎選有信譽的店家並確認產品有清楚明確的產品資訊，如：有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，以確保食品品質及食用衛生安全，才能買得安心，吃的也放心。

聚傳媒

蘇丹 衛生局 北市

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