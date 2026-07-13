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台北客家育成中心揭牌 蔣萬安邀年輕人拍影音推美食

中央社／ 台北13日電

台北市長蔣萬安今天出席台北客家育成中心「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮。他說，現場有攝影棚、錄音室與料理廚房，邀年輕人前往製播客家影音、推廣美食，將文化接軌產業。

台北客家育成中心「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮今天舉行，蔣萬安出席共同揭牌，宣布客聚正式落成啟用，成為推廣客家文化、促進世代交流與產業化的重要新據點。

蔣萬安致詞時說，感謝所有客家界領袖與夥伴的共同努力，讓客家鄉親多了一個新家。「客聚」具備攝影棚、錄音室與料理廚房，希望讓年輕人能製作影音內容、推廣客家美食與文化，將客家文化與產業接軌。

他說，館內也有大型展演廳、多功能教室與交誼廳，為戲劇、音樂及各類表演提供舞台，可讓熱愛客家文化的年輕族群發揮創意與能量。

蔣萬安回顧，每年客家義民嘉年華愈發豐富多元，客家主題公園去年參觀人次達約160萬，較過去成長，期盼「客聚」吸引更多年輕人透過他們喜歡的方式，包括Podcast、YouTube與影音製作，傳播客家語言、音樂與故事。

蔣萬安 台北

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