五股守讓堂夏日文學趣6大旅行主題 7月14日起免費開放報名

新北市五股守讓堂推出「暑光行旅．從書裡出發」夏日文學趣免費活動，包含文學講座、繪本、影像、節氣體驗、主題展及閱讀書展等六大旅行主題，7月18日至8月31日邀請民眾透過閱讀與體驗，展開一場不一樣的夏日行旅，7月14日起開放報名。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，暑假期間很多家長都會安排親子旅遊，閱讀是成本最低、想像力最無遠弗屆的旅行方式，五股守讓堂「暑光行旅．從書裡出發」活動，透過六大主題活動，引領大小朋友循著書頁探索世界。

「暑光行旅．從書裡出發」夏日文學趣活動規劃六大主題，包括「文字的旅行」文學講座、「感官的旅行」節氣體驗、「小小旅人」繪本旅行、「光影遠行」影像旅行、「作家的行李箱」主題展及「環遊世界」閱讀旅行。邀請親子透過文字與感官來一場充滿想像的夏日閱讀之旅。

其中「文字的旅行」文學講座將帶大家感受旅行達人的真實經歷，8月1日由知名旅行作家雪兒分享身心靈洗禮的西藏朝聖之旅。8月30日則請來曾花一年30萬遊歷13個國家，足跡遍及亞洲、東南亞、歐洲、中東等地的知名旅遊作家藍白拖，告訴大家如何用旅行傾聽生活，用旅行思維修補自我，從旅行中找到修復自己的力量。

7月23日「大暑微風，把清涼帶回家」、8月23日「處暑微香，收藏夏日氣味」透過繪本閱讀與感官體驗認識二十四節氣；7月19日「長大，是一場慢慢的旅行」與8月22日「世界很大，我們一起出發」則透過主題選書、創意DIY手作及結合遊戲的閱讀活動，帶孩子認識世界。

7月18日至8月30日展出三毛、海明威、村上春樹與幾米四位作家的主題行李箱，透過撒哈拉沙漠、老人與海、挪威的森林以及幾米的地下鐵、旅行物件、城市意象及生活記憶，呈現文學創作背後的旅行故事與生命軌跡。並搭配尋寶打卡活動，完成任務即可獲得限定文創小禮。

另外還有「光影遠行」旅行電影選映，8月1日羅馬假期、8月2日不丹是教室、我們朝聖去吧、8月23日街角的書店、8月30日自助旅行，透過影像走訪義大利、法國、不丹等不同的國度，用視覺感受世界各地的風土民情與多元文化。五股區各分館亦同步推出「世界在書頁間」主題書展，精選旅行文學、世界文化、城市散文、自然旅行、跨文化書寫及親子旅行繪本等主題書籍，讓大家翻開一本書就能遊歷世界。