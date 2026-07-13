五股守讓堂推文學旅行 隨三毛、村上春樹探索世界

新北市立圖書館五股守讓堂18日起推出「暑光行旅」活動，邀請旅行作家舉辦講座，也展出三毛、村上春樹等人的主題行李箱，邀民眾放下手機用閱讀探索世界，明天起開放免費報名。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，閱讀是成本最低、想像力最無遠弗屆的旅行方式，五股守讓堂7月18日至8月31日規劃「暑光行旅．從書裡出發」，透過文學講座、繪本、影像、節氣體驗、主題展及閱讀書展等6大活動，7月14日起在新北市圖官網免費報名。

根據新聞稿介紹，旅行作家雪兒8月1日將在文學講座中分享西藏朝聖之旅；8月30日則邀請曾一年花30萬遊歷13國的旅遊作家藍白拖，分享從旅行中找到修復力量。

7月18日至8月30日「作家的行李箱展」將展出三毛、海明威、村上春樹與幾米4名作家的主題行李箱，透過「撒哈拉的故事」、「老人與海」、「挪威的森林」及「地下鐵」等代表書籍、旅行物件等，呈現文學創作背後的旅行故事。

新北市圖表示，「光影遠行」旅行電影8月1日將播放「羅馬假期」、8月2日「不丹是教室」、「我們朝聖去吧」、8月23日「街角的書店」、8月30日「自助旅行」，以影像走訪義大利、法國、不丹等不同國度。五股區各分館也同步推出「世界在書頁間」主題書展，精選旅行文學、世界文化、城市散文等，讓民眾透過閱讀就能遊歷世界。