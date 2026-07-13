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模範父親陳應興24年照顧16寄養童 逢年過節仍接回家團聚

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
陳應興（左二）拆開新北市長侯友宜（左一）要送給寄養童的積木。記者張策／攝影
陳應興（左二）拆開新北市長侯友宜（左一）要送給寄養童的積木。記者張策／攝影

父親節將屆，新北市長侯友宜今前往土城區向獲選今年新北市模範父親代表的67歲陳應興道賀。陳應興與妻子投入寄養家庭服務24年，先後照顧16名失依兒少，即使孩子離開寄養家庭，仍持續聯繫、探視，逢年過節也接回家團聚，讓這段沒有血緣的親情從未中斷。

陳應興與妻子育有1子1女，過去在輪胎翻修工廠工作，長年支持妻子與岳母投入寄養服務。這份善念源於自己的童年經歷，他出生於瑞芳金瓜石，因家境不好曾寄住親友家，未能感受到完整的童年快樂，因此希望每名走進家中的寄養童，都能擁有家庭的溫暖。

5年半前退休後，陳應興轉為家庭主夫，每天買菜、煮飯，與妻子共同照顧孩子。他曾照顧一名原生家庭父母吸毒的男童長達5年，兩人情同父子。男童後來被安置到台中鎮瀾家園，陳應興仍央求社工讓他繼續探視，每月選一天清晨6時出門，與妻子帶著其他寄養童開車到台中接男童，再一同到台中、彰化遊玩，逢年過節也接回家團聚，持續6年從未間斷。

目前家中照顧的寄養童，因腦傷導致身體羸弱，1歲8個月時在醫院須以針筒餵奶，一天僅能喝下90毫升。陳應興接回家後，用湯匙一口一口餵食，第3天便能改用奶瓶；孩子2歲多才學會走路，目前已5歲多、就讀幼兒園，陳應興仍持續陪伴接受早療，加強語言表達能力。

陳應興對孩子的付出，也影響下一代。他的子女從高中時期便開始認養家扶弱勢兒童，認養對象更包括印尼、越南等地孩子，將父母的愛心延續下去。

侯友宜表示，陳應興除撫養自己的2名子女，也與家人共同照顧16名沒有血緣關係的孩子，非常不容易，這份正向力量更透過身教影響下一代，令人敬佩。他致贈肩頸按摩器給陳應興，也送上軟積木玩具給寄養童，並邀請陳應興一家26日前往市府接受模範父親表揚。

新北家扶分事務所表示，寄養家庭往往是「一人送養、全家照顧」，感謝陳應興一家多年來打開家門，讓需要照顧的孩子有一處可以安心停留的家。

模範父親陳應興（中）與新北市長侯友宜（右）分享照顧每位寄養童的照片和故事，左為太太劉仙珍抱著孫女。記者張策／攝影
模範父親陳應興（中）與新北市長侯友宜（右）分享照顧每位寄養童的照片和故事，左為太太劉仙珍抱著孫女。記者張策／攝影

寄養家庭 侯友宜 新北

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