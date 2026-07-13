北市失智人口近5萬人！中山健康服務中心攜手在地 落實4點照顧需求者

北市有近5萬的失智人口，伴隨失智人口增加趨勢，中山區健康服務中心從2020年起結合社區、企業及民間團體，推動失智友善社區營造，鼓勵店家面對失智患者時能落實「看、問、留、撥」的友善行動，讓患者發生問題不會害怕緊張，企業也可以透過員工訓練，提升日常溝通與理解照顧。

統計台灣65歲以上失智症人口已逾35萬人；截至5月底，北市推估失智症人口約4萬7631人，凸顯推動失智友善社區與預防失智健康促進工作的重要性，而中山區健康服務中心從2020年起新增失智友善社區營造，結合社區、企業及民間團體，共同打造支持失智者及家屬的友善生活環境，已累計招募146家失智友善組織及4725位失智友善天使。

健康服務中心主任許芳源說，中山區失智人口約有4323人，推動友善社區主要是希望讓更多人理解落實「看、問、留、撥」的友善行動，遇到疑似失智長者時，能夠多「看」一眼、多「問」一句，願意「留」意其安全狀況，並在必要時協助「撥」打110等相關協助電話，讓失智者在熟悉的生活環境中，獲得更多理解與照顧。

參與友善店家之一的新安東京海上產險為提升員工對失智症的認識、溝通與應對能力，更特別舉辦教育訓練，也讓員工若遇到有狀況的民眾時，能夠更加隨機應變與溝通，對於該症狀也更加認識；食趣國際有限公司加入失智友善組織後，員工對疑似失智顧客及家人的互動，更能學到不同方式，套用在日常生活中。

許芳源說，截至目前已累計招募146家失智友善組織及4725位失智友善天使，持續透過友善居民、友善組織、友善參與及友善環境等多元行動，擴展社區支持網絡，除關懷外，失智症的危險因子與高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、缺乏運動及不健康飲食等生活型態息息相關，也從日常生活中的健康飲食等行為著手，更推動餐飲業者「健康加一點友善店家」招募活動，鼓勵提供「餐點微調」服務，如多蔬菜、少油鹽、少加工品，已有13家餐飲業者響應，今年將持續擴大招募。