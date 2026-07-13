快訊

天赦日強碰天貺節 命理師大讚最強吉日：接天火催旺下半年

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

郭台銘密會女球友斷不掉！正宮曾馨瑩發聲：有些委屈無法解釋

聽新聞
0:00 / 0:00

北市失智人口近5萬人！中山健康服務中心攜手在地 落實4點照顧需求者

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
高齡化社會來臨，伴隨失智人口增加趨勢，北市有近5萬的失智人口，中山區健康服務中心從2020年起結合社區、企業及民間團體，推動失智友善社區營造，鼓勵店家面對失智患者時能落實「看、問、留、撥」的友善行動，讓患者發生問題不會害怕緊張。圖／衛生局提供
高齡化社會來臨，伴隨失智人口增加趨勢，北市有近5萬的失智人口，中山區健康服務中心從2020年起結合社區、企業及民間團體，推動失智友善社區營造，鼓勵店家面對失智患者時能落實「看、問、留、撥」的友善行動，讓患者發生問題不會害怕緊張。圖／衛生局提供

北市有近5萬的失智人口，伴隨失智人口增加趨勢，中山區健康服務中心從2020年起結合社區、企業及民間團體，推動失智友善社區營造，鼓勵店家面對失智患者時能落實「看、問、留、撥」的友善行動，讓患者發生問題不會害怕緊張，企業也可以透過員工訓練，提升日常溝通與理解照顧。

統計台灣65歲以上失智症人口已逾35萬人；截至5月底，北市推估失智症人口約4萬7631人，凸顯推動失智友善社區與預防失智健康促進工作的重要性，而中山區健康服務中心從2020年起新增失智友善社區營造，結合社區、企業及民間團體，共同打造支持失智者及家屬的友善生活環境，已累計招募146家失智友善組織及4725位失智友善天使。

健康服務中心主任許芳源說，中山區失智人口約有4323人，推動友善社區主要是希望讓更多人理解落實「看、問、留、撥」的友善行動，遇到疑似失智長者時，能夠多「看」一眼、多「問」一句，願意「留」意其安全狀況，並在必要時協助「撥」打110等相關協助電話，讓失智者在熟悉的生活環境中，獲得更多理解與照顧。

參與友善店家之一的新安東京海上產險為提升員工對失智症的認識、溝通與應對能力，更特別舉辦教育訓練，也讓員工若遇到有狀況的民眾時，能夠更加隨機應變與溝通，對於該症狀也更加認識；食趣國際有限公司加入失智友善組織後，員工對疑似失智顧客及家人的互動，更能學到不同方式，套用在日常生活中。

許芳源說，截至目前已累計招募146家失智友善組織及4725位失智友善天使，持續透過友善居民、友善組織、友善參與及友善環境等多元行動，擴展社區支持網絡，除關懷外，失智症的危險因子與高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、缺乏運動及不健康飲食等生活型態息息相關，也從日常生活中的健康飲食等行為著手，更推動餐飲業者「健康加一點友善店家」招募活動，鼓勵提供「餐點微調」服務，如多蔬菜、少油鹽、少加工品，已有13家餐飲業者響應，今年將持續擴大招募。

失智症 北市

延伸閱讀

新安東京海上推動失智友善 雙引擎驅動服務升級

明日的餐桌開動 最高獎金15萬元！2026遠東SOGO永續飲食料理競賽 開跑

口腔癌友應徵保全竟遭住戶反對…癌症存活者逾97萬 需就業與心理支持

彰化縣民學CPR及AED約2萬人獲認證 提升急救成功率

相關新聞

造謠者慘了！砍樹被影射方便無人機攻擊 蔣萬安今重話：依法處置

先前巴威颱風來襲，網路謠傳「北市砍樹超過四千棵」，是為無人機侵襲開方便之門，北市長蔣萬安今被問是否提告？民進黨議員張文潔懷疑市府怎會告民眾？蔣今受訪說，公園處已講得非常清楚，對於謠言指北市公園處移除樹木是方便無人機攻擊，一定是「依法來處置」。

李四川出席社員大會掀歡呼 李乾龍：新北是今年決戰點

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市民眾服務社員大會，進場時受到大批支持者夾道歡迎，現場不斷高喊「李四川凍蒜」，氣氛熱絡。李四川沿途與民眾握手、合照，也多次鞠躬致意，離場時同樣被支持者包圍，高喊聲持續不斷。

蘇巧慧酸留言複製貼上 李競辦反擊：大罷免的蘇巧慧回來了

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨質疑，網路上多則支持國民黨新北市長參選人李四川的留言內容雷同，並稱相關現象已成為「脆友」間的笑話。李四川競選辦公室今反擊，指相關討論源頭是綠營側翼帶風向，並批評蘇巧慧把政治攻防凌駕於食安議題之上。

蘇巧慧質疑留言關鍵字相同疑有網軍 李四川：套路如去年大罷免

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市民眾服務社員大會，會前接受媒體聯訪。對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧質疑，部分支持李四川的留言出現相同關鍵字，疑似涉及網軍或假帳號操作，李四川回應，相關內容競選辦公室上午已詳細說明，他認為對手的操作套路與去年大罷免相同，因此不再多作回應。

北市失智人口近5萬人！中山健康服務中心攜手在地 落實4點照顧需求者

北市有近5萬的失智人口，伴隨失智人口增加趨勢，中山區健康服務中心從2020年起結合社區、企業及民間團體，推動失智友善社區營造，鼓勵店家面對失智患者時能落實「看、問、留、撥」的友善行動，讓患者發生問題不會害怕緊張，企業也可以透過員工訓練，提升日常溝通與理解照顧。

影／侯友宜、黃鐙輝體驗AI網球 新北國民運動中心推88折優惠

父親節將至，新北市體育局推出父親節限定優惠「爸爸開拍．全家動起來」，拍類場地（如桌球、羽球、壁球、匹克球、網球）臨租享88折優惠。新北市長侯友宜今天到三峽國民運動中心與藝人黃鐙輝體驗AI網球，「第一次上課就上手」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。