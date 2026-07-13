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造謠者慘了！砍樹被影射方便無人機攻擊 蔣萬安今重話：依法處置

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮。記者林麗玉／攝影

先前巴威颱風來襲，網路謠傳「北市砍樹超過四千棵」，是為無人機侵襲開方便之門，北市長蔣萬安今被問是否提告？民進黨議員張文潔懷疑市府怎會告民眾？蔣今受訪說，公園處已講得非常清楚，對於謠言指北市公園處移除樹木是方便無人機攻擊，一定是「依法來處置」。

蔣萬安今天上午出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮時受訪。據了解，市長蔣萬安已經要求公園處今天上午完成提告程序。

對於網路謠傳「台北市砍樹是為無人機侵襲開方便之門」，北市公園處長藍舒凣昨天嚴正駁斥，表示這樣的假消息是對事實嚴重扭曲，更煽動社會恐慌，公園處修樹是為了公共安全，「難道要為了有心人士惡意幻想的無人機，而坐視生病的樹木倒塌、造成死傷意外？」製造這樣的謠言涉及違反社會秩序維護法，公園處與北市刑大昨天已展開蒐證。

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