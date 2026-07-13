聽新聞
0:00 / 0:00
造謠者慘了！砍樹被影射方便無人機攻擊 蔣萬安今重話：依法處置
先前巴威颱風來襲，網路謠傳「北市砍樹超過四千棵」，是為無人機侵襲開方便之門，北市長蔣萬安今被問是否提告？民進黨議員張文潔懷疑市府怎會告民眾？蔣今受訪說，公園處已講得非常清楚，對於謠言指北市公園處移除樹木是方便無人機攻擊，一定是「依法來處置」。
蔣萬安今天上午出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮時受訪。據了解，市長蔣萬安已經要求公園處今天上午完成提告程序。
對於網路謠傳「台北市砍樹是為無人機侵襲開方便之門」，北市公園處長藍舒凣昨天嚴正駁斥，表示這樣的假消息是對事實嚴重扭曲，更煽動社會恐慌，公園處修樹是為了公共安全，「難道要為了有心人士惡意幻想的無人機，而坐視生病的樹木倒塌、造成死傷意外？」製造這樣的謠言涉及違反社會秩序維護法，公園處與北市刑大昨天已展開蒐證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。