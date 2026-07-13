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影／侯友宜、黃鐙輝體驗AI網球 新北國民運動中心推88折優惠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜與藝人黃鐙輝今天一起體驗AI網球課。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜與藝人黃鐙輝今天一起體驗AI網球課。記者葉德正／攝影

父親節將至，新北市體育局推出父親節限定優惠「爸爸開拍．全家動起來」，拍類場地（如桌球、羽球、壁球、匹克球、網球）臨租享88折優惠。新北市長侯友宜今天到三峽國民運動中心與藝人黃鐙輝體驗AI網球，「第一次上課就上手」。

今天活動侯友宜、黃鐙輝及孩子們搶先體驗最新潮的AI網球，在三峽國民運動中心國手教練王岱華引導下，從熱身、基本擊球到分組對抗，現場歡笑聲不斷。

侯友宜表示，網球、羽球、桌球等拍類運動廣受民眾喜愛，非常適合全家同樂，這次特別到三峽國民運動中心體驗AI網球，透過智慧系統輔助出球與AI趣味互動，讓打網球變得像玩遊戲一樣簡單，就算是第一次接觸網球的初學者，也能在安全、輕鬆的環境下精準擊球，享受「第一次上課就上手」的滿滿成就感。

侯友宜也說，AI不只是發球機，更像是一位隨時待命的智慧教練，不論是想練基本動作、提升穩定度，或是一個人想找陪練，都能依照個人程度調整球速、落點與訓練模式，打造最適合自己的練習節奏，讓每一次揮拍都更有效率。

體育局表示，新北市持續推動國民運動中心ROT轉型，包括導入智慧健身、AI客服、泳池防溺警示系統及高齡防跌AI監測等智慧服務，透過科技結合運動，不僅提升場館營運效能，也讓市民享有更安全、更便利且更具互動性的運動體驗。

三峽國民運動中心2025年完成全館重新改裝，全面優化場館空間與設備，其中特別規畫「AI網球訓練室」，引進Tennispot AI網球模擬體驗，可透過AI即時判讀擊出球速、角度、落點及成功率，搭配數據分析協助調整動作，讓訓練更科學、更有效率。

藝人黃鐙輝也分享，平時一直想找機會多陪孩子運動，這次體驗AI網球真的非常新鮮，不只孩子玩得投入，大人也跟著越打越起勁，而且AI會依照程度調整難度，就像有一位專屬教練陪著練球，全家大小都能輕鬆享受揮拍樂趣。

體育局說，補搭乘捷運三鶯線即可輕鬆抵達三峽、鶯歌國民運動中心，即日起至8月31日民眾可免費搭乘三鶯線，輕鬆串聯老街、美術館與運動中心，來場結合運動與觀光的健康小旅行。同時，三峽、鶯歌國民運動中心也加碼推出運動優惠，7月31日前健身房、運動課程及場地租借等多項31優惠，相關優惠詳情請至中心官網查詢。

新北市長侯友宜與藝人黃鐙輝今天一起體驗AI網球課。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜與藝人黃鐙輝今天一起體驗AI網球課。記者葉德正／攝影

黃鐙輝 侯友宜 新北 AI 運動 網球

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