智利11名陶藝家聯展登台 當代陶土重現前哥倫布文化記憶

新北市立鶯歌陶瓷博物館推出「前哥倫布文化遺產—當代陶藝詮釋」展，即日起至8月2日在館內B1陶藝長廊展出，集結11名智利女性陶藝家，以當代陶藝語彙重新詮釋前哥倫布時期文化，展現跨越時間與地域的大地記憶。

陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，鼓勵海內外藝術家以陶藝展開文化交流，此次展覽也進一步串聯智利陶藝傳統與台灣陶瓷文化。

張啟文指出，「前哥倫布文化遺產」是指哥倫布殖民以前，由美洲原住民族創造並傳承的歷史、藝術與文化。智利與安地斯山脈一帶包含迪亞吉塔族、馬普切族及阿塔卡梅尼奧族等古老民族，對他們而言，陶土不只是材料，陶器也不只是生活器皿，更是與大地、社群及祖靈連結的媒介。

此次展覽由法蘭西絲卡・貝茲馬利諾維奇策展，串聯11名女性陶藝家，透過不同創作形式，將神聖與日常交織於陶藝作品之中。

其中，芳妮・奧格的作品「生長」，以近似細胞單體的雕塑形式，搭配大地土壤原色，呈現泥土原生而富饒的生命力；卡塔莉娜・維亞爾的「米斯特拉爾的豐饒」，則以多層次堆疊造型，營造如歷史地層沉積的視覺效果，作品名稱取自智利諾貝爾文學獎女詩人，將詩作中對大地與生命的描寫，轉化為陶土上的文化記憶。

陶博館表示，此次展覽透過充滿生命力的作品，開啟智利與台灣之間的陶瓷對話，也藉由陶土連結太平洋兩端不同土地的文化經驗。

芳妮・奧格（Fanny Auger）與其作品「生長」。記者張策／攝影