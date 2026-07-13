登山危機 山區傳蜂螫 新北摘不摘蜂窩陷兩難

新北貢寮區卯澳步道、瑞芳區小粗坑古道及三貂嶺步道等近期接連發生登山客遭蜂襲，造成多人受傷，蜂螫事件發生後，山友、民代關注後續作為，新北動保處偕摘蜂委外廠商入山勘察，入深山摘蜂窩高風險、高成本，也牽動生態平衡，摘不摘面臨兩難題。

新北動保處統計，去年獲報蜂巢案八四二九件，今年迄今接獲五三八一件，以住家外圍、公園綠地及道路周邊居多，少部分在郊山步道、登山步道、林道及山區作業場所。

正值虎頭蜂繁殖期，近期幾起蜂螫事件不在主要步道上，在野外吊車難到達，有時要走四、五小時山路，全副武裝爬樹，摘除難度高。

台灣猛禽研究會秘書長為蔡岱樺說，蜂巢是生態一環，摘除山林裡的蜂窩對特定猛禽（如東方蜂鷹）食物來源有影響，憂心若為人類安全無差別地大量摘除蜂窩，將減少野外的天然食物庫。

台大昆蟲系教授楊恩誠說，以往六月很少發生虎頭蜂攻擊事件，近年六月通報量增加，顯示蜂群活動期有提前現象，不排除與氣候異常、暖化及極端天氣事件有關，不能依循過去經驗來判斷虎頭蜂活動季節，應建立更即時、動態監測機制。

山區蜂巢是否該因發生蜂襲事件摘除？楊主張，不宜採取「全面摘除」或「完全不處理」極端做法，應建立科學化風險分級管理制度，兼顧公共安全與生態保育。

新北動保處長楊淑方說，蜂螫事件發生後，並非所有蜂巢都需要立即摘除，會綜合考量蜂巢位置、蜂群活動情形、是否位於民眾常通行區域，是否有再次發生蜂螫風險等因素，決定處置方式。

楊也說，虎頭蜂在山區、森林等自然棲地有生態功能，若蜂巢位於人煙罕至山林或野生動物棲息地，會視情況採取封閉步道、設置警示及加強宣導等管理措施，原則上不予移除，維持自然生態平衡。若位於住宅周邊、公園、校園、道路或步道等高使用場域，有危害公共安全之虞，將立即摘除。

楊淑方說，山區摘蜂巢作業挑戰大，包括地形陡峭、交通不便、蜂巢位置隱密，部分位於樹冠高處或地下洞穴，專業人員會審慎評估後執行。