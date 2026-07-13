虎頭蜂窩熱點地圖 學者建議擴展全國

新北動保處與台灣大學合作，建置全國首創虎頭蜂熱點地圖及智慧防蜂警示系統Line Bot，整合歷年蜂巢通報資料，供民眾查詢熱點分布、防蜂知識及通報服務，有助提前掌握風險、避開高風險區。學者建議擴展到全國，成為智慧治理措施。

台大昆蟲系教授楊恩誠說，若能整合各縣市消防局、動保單位、林業及公園管理機關及民眾回報資料，建立全國性資料庫，能完整掌握虎頭蜂時空分布變化。可進一步導入AI分析，結合歷年通報紀錄、氣象資料、地形環境及季節因子，建立虎頭蜂風險預警模型，從被動通報提升為主動預警。氣候條件符合虎頭蜂活躍的高風險情境時，系統可做提醒，或針對高風險步道、公園及校園加強巡查。

新北動保處主張，規畫公園、校園植栽時，避免種植吸引虎頭蜂的食物，以免增加被螫風險。成蜂以花蜜、樹液、成熟果實及其他含糖物質為食，樹木如蠟樹因自然裂傷、修剪或蟲害造成樹液滲出，易吸引虎頭蜂聚集，建議及時清理落果、廚餘及含糖食物，避免增加蜂類覓食機會。

楊恩誠認為，不宜將防治重點放在「避免種植某些樹種」，目前沒充分科學證據證明特定樹種較容易吸引虎頭蜂築巢。築巢位置受諸多因素影響，包括樹木高度、樹冠結構、遮蔽程度、周遭環境、人為干擾程度，及附近是否有充足食物來源，是複雜的棲地選擇行為，不是單一樹種能決定。公園及校園規畫上，與其避開某些樹種，更重要是環境管理。

「並非所有蜂種都會攻擊人、更非所有螫人的都是虎頭蜂。」臺灣蜂類保育協會理事長蔡明憲指出，前陣子一名台大教授在山林遭蜂螫就不是遇虎頭蜂，是變側異腹胡蜂。要避免人蜂衝突，應該多了解、認識，別一味想阻隔避而遠之，蜂並非害蟲，對環境有幫助，在維持自然生態平衡與農業病蟲害防治扮演重要角色。

他直言，人類常因對蜂類陌生而有偏見，甚至衍生錯誤行為，以預防蜂螫為例，大眾想要懶人包或標準答案，其實面對不同環境與蜂類狀態，應對方式有異，最重要是「隨時保持警覺，觀察環境動態變化」，站在生態保護立場，了解蜂類勝於阻擋迴避。

近年登山、健行夯，專家建議入山別偏離傳統路線或步道，核心原則是「遠離蜂群、避免招惹」，要穿表面光滑淺色長袖衣褲、戴淺色帽，避免用香水，以免氣味引來蜂群。