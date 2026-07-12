快訊

打不過就加入？Disney+傳評估推免費版 迎戰YouTube

美伊停火25天生變？川普下令擴大空襲 伊朗撂重話

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威吹落雙北招牌險釀禍 北市喊重罰、新北宣導加固為主

聯合報／ 記者張策洪子凱／新北即時報導
巴威颱風逼近，新北入夜後風雨增強，三重區正義北路上富邦銀行招牌突然倒下，橫在馬路上，險些擊中路過的公車、機車騎士，驚險萬分。圖／三重警分局提供
巴威颱風逼近，新北入夜後風雨增強，三重區正義北路上富邦銀行招牌突然倒下，橫在馬路上，險些擊中路過的公車、機車騎士，驚險萬分。圖／三重警分局提供

巴威颱風挾帶強風豪雨，雙北陸續傳出招牌、廣告物搖晃或掉落。新北市三重區正義北路一面大型招牌日前整片倒落車道，所幸未砸中行經車輛及人員。新北市工務局表示，平時由各區公所按月巡查，颱風前則透過公會轉知業者自主檢查及加固；台北市建管處則表示，若廣告招牌發生危及公共安全情形，將一律依法重罰。

根據新北市消防局統計，此次颱風期間共接獲招牌掉落15件、招牌欲墜15件。新北市工務局公寓大廈管理科長許雅惠指出，招牌平時由各區公所建立巡查機制，每月針對鏽蝕、老舊等情形進行巡視，若發現有安全疑慮，就會要求店家或招牌所有人改善。

許雅惠表示，颱風來襲前，工務局會透過相關公會轉知廣告業者，要求業者巡視已設置的廣告物是否牢固，若有大型帆布等設施，也應加強固定。目前颱風前的作法主要仍以宣導業者自主巡查、加固為主。

許雅惠說，招牌所有人平時本來就應善盡維護管理責任，若在一般天候下因未妥善維護，發生招牌掉落、砸傷人車等情形，可依建築法相關規定處理；但颱風期間涉及不可抗力的天候因素，會依颱風災害應變機制，由公所先進行現場安全維護及後續處置。

針對未來是否加嚴颱風前的管理措施，許雅惠表示，工務局仍會持續請公會加強向廣告業者宣導，提醒業者多加巡視及注意招牌安全；平時則維持由各區公所按月巡查的機制。她另補充，這次掉落的招牌若要重新設置，須依規定重新提出申請，取得許可後才能再行安裝。

北市部分，根據消防局統計，通報招牌或廣告物掉落搖晃有18件。台北市建管處表示，大多數通報案均是招牌有出現搖晃或帆布掉落情形，大型招牌掉落的通報案並不多，也沒有接獲因廣告招牌掉落有車損、人受傷情況，雖此次巴威颱風預期風雨較大，不過在事前宣導及防範下，相較於過去颱風，案件並沒有增加。

北市建管處長虞積學表示，此次從颱風來臨前就加強戒備，從上周一起不斷透過新聞稿等管道提醒業主、建物所有權人，包含工地施工圍籬、施工鷹架、護網、斜撐等假設工程落實加強固定，廣告招牌也務必檢查穩定性若有安全性疑慮也務必加強固定或先行拆除，若發生危及公共安全者，將一律依法予以重罰，宣導也收到不錯成效。

巴威颱風逼近，新北入夜後風雨增強，三重區正義北路上富邦銀行招牌突然倒下，橫在馬路上，險些擊中路過的公車、機車騎士，驚險萬分。圖／三重警分局提供
巴威颱風逼近，新北入夜後風雨增強，三重區正義北路上富邦銀行招牌突然倒下，橫在馬路上，險些擊中路過的公車、機車騎士，驚險萬分。圖／三重警分局提供

巴威 新北 北市 巴威颱風

延伸閱讀

巴威颱風襲高雄 30件路樹倒塌、山區撤離1671人

雲林風雨增強 今晨65歲女騎士遭倒塌路樹壓傷送醫

巴威逼近！多縣市明停班課 勞動部：雇主要求上班須負通勤協助責任

巴威風雨襲北市！西門町外牆磁磚突掉落 少年遭砸傷頭部送醫

相關新聞

登山危機…山區傳蜂螫 新北摘不摘蜂窩陷兩難

新北貢寮區卯澳步道、瑞芳區小粗坑古道及三貂嶺步道等近期接連發生登山客遭蜂襲，造成多人受傷，蜂螫事件發生後，山友、民代關注後續作為，新北動保處偕摘蜂委外廠商入山勘察，入深山摘蜂窩高風險、高成本，也牽動生態平衡，摘不摘面臨兩難題。

虎頭蜂窩熱點地圖 學者建議擴展全國

新北動保處與台灣大學合作，建置全國首創虎頭蜂熱點地圖及智慧防蜂警示系統Line Bot，整合歷年蜂巢通報資料，供民眾查詢熱點分布、防蜂知識及通報服務，有助提前掌握風險、避開高風險區。學者建議擴展到全國，成為智慧治理措施。

《Pokémon GO》心中山 7月12日趣味登場

年度盛事「Pokémon GO Fest 2026：全球」7月12日在捷運心中山線形公園熱鬧登場，臺北捷運公司攜手《Pokémon GO》打造主題場域，結合遊戲任務、特色布置與限定好禮，邀請民眾搭捷運出發冒險，共度《Pokémon GO》全球盛會…

影／北投區泉源路兩大石崩落 蔣萬安：通車可能還需要時間

台北市長蔣萬安上午視察北投區泉源路大石崩落處理情形，受訪表示有巨大石頭掉下來，位在邊坡具有非常高的風險，幾塊大的石頭跟小石頭相互卡在一起，過去這幾天連續的大雨，目前還是處於非常危險的狀況，市府團隊會進行整體的評估。

蘇巧慧談「政二代」靠實力 力挺吳昇翰進軍議會

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚前往三峽，出席新北市議員參選人吳昇翰的「慧做事 拚未來」地方座談會，現場約有400人到場支持。蘇巧慧與吳昇翰一起進場，蘇巧慧更高歌他的主題曲「粉紅超跑」，沿途向支持者揮手、握手，現場掌聲及歡呼聲不斷，氣氛熱絡。立委吳琪銘也到場支持兒子吳昇翰。

網友質疑李四川支持留言「複製貼上」 蘇巧慧：已成脆友間笑話

有網友近日在社群平台發文，整理多則支持國民黨新北市長參選人李四川的留言，內容多圍繞重複關鍵字，質疑相關帳號以相似內容集中留言帶風向。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，這些留言內容完全一樣，來源更是清一色的假帳號，相關現象已成為「脆友」之間的笑話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。