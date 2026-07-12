《Pokémon GO》心中山 7月12日趣味登場

台北市長蔣萬安上午視察北投區泉源路大石崩落處理情形，受訪表示有巨大石頭掉下來，位在邊坡具有非常高的風險，幾塊大的石頭跟小石頭相互卡在一起，過去這幾天連續的大雨，目前還是處於非常危險的狀況，市府團隊會進行整體的評估。

2026-07-12 12:22