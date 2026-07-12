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《Pokémon GO》心中山 7月12日趣味登場
年度盛事「Pokémon GO Fest 2026：全球」7月12日在捷運心中山線形公園熱鬧登場，臺北捷運公司攜手《Pokémon GO》打造主題場域，結合遊戲任務、特色布置與限定好禮，邀請民眾搭捷運出發冒險，共度《Pokémon GO》全球盛會。
臺北大眾捷運股份有限公司表示，「集合啦，訓練家們！」12日10時至19時，捷運心中山線形公園限定活動登場，《Pokémon GO》特別準備「皮卡丘」與「伊布」造型紙帽供民眾領取，完成活動任務可獲得主題手拿扇、明信片或貼紙等限量贈品。
心中山線形公園設置「超夢」主題打卡點及多項《Pokémon GO》主題布置，捷運中山站藝文廊也推出期間限定拍照熱點，多隻寶可夢以1:1比例亮相，歡迎拍照打卡紀念。
此外，迎接「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，12日中午12時30分，臺北捷運商品館中山店、忠孝復興店、南京復興店，以及臺北捷運官方直營店線上商城，開賣「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡－超夢」，每組售價250元，數量有限，歡迎粉絲收藏。
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