巴威颱風漸遠離 新北市紅、黃線開放停車至7月13日

氣象署預報巴威颱風於12日逐漸遠離，為讓民眾安心進行風災後家園整理及復原作業，新北市全市紅、黃線路段於12日持續開放臨時停車，並自13日（週一）上午7時起恢復管制，路邊收費停車格亦同步恢復收費。另停放於學校校園內的車輛，除新北高中因作為分科測驗考場，須於12日上午8時前駛離校園，其餘停放於學校校園的車輛請於13日（週一）上午7時前駛離；逾時未駛離者，警察機關將依《道路交通管理處罰條例》予以舉發、拖吊或移置車輛。

另外，水門周邊紅、黃線路段恢復管制時間，將視高灘地復原進度另行公告；如有必要，將依實際情形延長開放臨時停車措施，請民眾留意新北市政府最新公告。

交通局表示，開放紅、黃線臨時停車路段不包括河濱道路及堤外道路；原則上，道路寬度10公尺以上者可雙側停車。車輛應順向緊靠路邊停放，道路須維持雙向會車功能，禁止併排停車，並不得妨礙救災車輛通行，以維護公共安全。

同時，交岔路口10公尺內、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓及消防車出入口5公尺內、消防通道、越堤道路兩側及高灘地越堤道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內側車道、車行地下道、高架道路，以及其他依法禁止臨時停車或顯有妨礙人、車通行之處所，均不得停車。

交通局提醒，計程車招呼站及專用停車格仍維持原規定使用；時段性管制停車格則於禁止臨時停車時段以外開放停放。

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