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仍雙向管制…北投泉源路邊坡土石崩坍 7至10天內搶通至少1線通行

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
巴威颱風逐漸遠離，北市北投泉源路221號往陽明山方向的道路邊坡，昨發生上邊坡坍方道路中斷。圖／北市新工處提供
巴威颱風逐漸遠離，北市北投泉源路221號往陽明山方向的道路邊坡，昨發生上邊坡坍方道路中斷。圖／北市新工處提供

巴威颱風逐漸遠離，北市北投泉源路221號往陽明山方向的道路邊坡，昨發生上邊坡坍方道路中斷，北市長蔣萬安今上午親自現場視察，上邊坡崩塌範圍高約40米、寬約25米，現況因坡面仍極不穩定，且持續有浮石滑落危險。會等天候穩定後，立即進場執行刷坡與清除浮石，7至10天內全力搶通至少1線車道實施管制通行。

北市新工處表示，本次崩塌的上邊坡屬於國有地，北市府全力協助搶災復原中，相關大型機具已進駐現場待命，後續將依大地技師及設計顧問專業建議，等天候狀況穩定後立即進場執行刷坡與清除浮石，並趕辦於7至10天內全力搶通，至少1線車道實施管制通行。

新工處表示，這起崩坍發生於昨天下午13時50分，地點位於泉源路221號旁、惇敘工商往陽明山方向約200公尺處。下方路面已落掉有2顆約3×3×3公尺的巨大落石，導致道路受阻，上邊坡則有移動的石塊遭樹木暫時阻擋，處於不穩定狀態，極易因震動，引發破碎大石塊再次掉落，危及第一線搶災人員安全。

針對後續道路搶通作業，新工處將依據專業顧問建議，規畫採行以下步驟：第一，天候穩定後立即刷坡： 考量工作人員安全，必須等待天氣好轉，搶修團隊才能第一時間進場執行上方邊坡「刷坡」與清除浮石作業。

第二，落石破碎與路面修補： 確認上方坡面安全無虞後，隨即同步展開路面2個3×3×3公尺大型落石的破碎清除作業，並修復路面大洞。第三：7至10天內搶通單線： 預估整體搶修作業在天候允許的前提下，可於7至10天內先搶通至少1線車道，屆時將採管制通行方式開放人車通過。

新工處強調，目前泉源路（行義路口、惇敘工商至東昇路口）仍持續拉設封鎖線，並實施雙向交通管制，嚴禁人車通行，請民眾改道通行。

新工處呼籲市民朋友，近期山區天氣多變，土石含水量極高、土質鬆動，請民眾暫時避免前往該山區路段活動。原規劃行經泉源路前往陽明山方向的用路人，請務必配合交管提早改道。最新搶修進度與交管訊息，將隨時透過警廣及CMS電子看板即時對外發布。

北市長蔣萬安今上午親自現場視察，上邊坡崩塌範圍高約40米、寬約25米，現況因坡面仍極不穩定，且持續有浮石滑落危險。會等天候穩定後，立即進場執行刷坡與清除浮石，7至10天內全力搶通至少1線車道實施管制通行。圖／北市新工處提供
北市長蔣萬安今上午親自現場視察，上邊坡崩塌範圍高約40米、寬約25米，現況因坡面仍極不穩定，且持續有浮石滑落危險。會等天候穩定後，立即進場執行刷坡與清除浮石，7至10天內全力搶通至少1線車道實施管制通行。圖／北市新工處提供

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