網謠言北市砍樹逾4千棵 公園處怒斥：已觸社維法與市刑大展開蒐證

網路謠傳「台北市砍樹超過四千棵」、甚至影射是為無人機侵襲開方便之門，北市公園處長藍舒凣嚴正駁斥，表示這樣的假消息是對事實嚴重扭曲，更煽動社會恐慌，公園處修樹是為了公共安全，「難道要為了有心人士惡意幻想的無人機，而坐視生病的樹木倒塌、造成死傷意外？」

公園處表示，這樣的謠言已經違反「社會秩序維護法」，公園處與北市刑大已展開蒐證。甚至除因安全考量而移除3164棵樹木同時，北市府114至115年度包含公園處、大地處及都發局等，合計也新增植樹超過13225株。

近期網路傳播多則北市公園處濫砍樹貼文，永康社區案，大安區公所昨日已清楚說明，水黃皮感染木材腐朽菌，且醫治無效，為避免颱風樹倒而派工先行處理；民生社區案，松山區公所也已說明，樹確診感染褐根病，而且已事先公告移除原因，同樣為避免颱風樹倒而派工先行處理

另外，新和國小兩棵樹，公園處4月底請專家會勘過，也是確診感染褐根病，為避免樹倒意外傷及學校孩子，所以派工移除；士商路案，都發局清楚說明，是私人土地要更換樹種，且原本的黑板樹有竄根破壞路面問題，所以市府要求申請人綠覆率不得減少，且要維持士商路雙排喬木規畫，才同意更換樹種；行善路案，連原發文者都澄清是私人社區，但仍有不少網友誤認是市府砍伐，因此一併澄清。

公園處表示，對於謠傳所謂「北市砍樹超過四千棵」不是事實！事實是去年移除3164棵樹之中，其中佔比超過8成、也就是2630棵樹是因為「自然死亡」、「腐朽」、「病蟲害」、「天災」等自然原因，剩下的2成不到，也是因為車輛撞斷、樹木長到柏油路上等原因而必須移除，完全不是市府「亂砍樹」。

公園處重申，北市府修樹是為了公共安全考量，以2024年康芮颱風為例，一次颱風就吹倒2800棵，造成市民財產受損、也延遲了復原速度阻礙市民通勤。市府基於本次巴威颱風的防災業務優先、災後再向外界細部說明，希望市府同仁的努力不該被扭曲、抹煞。