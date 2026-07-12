影／北投區泉源路兩大石崩落 蔣萬安：通車可能還需要時間

台北市長蔣萬安上午視察北投區泉源路大石崩落處理情形，受訪表示有巨大石頭掉下來，位在邊坡具有非常高的風險，幾塊大的石頭跟小石頭相互卡在一起，過去這幾天連續的大雨，目前還是處於非常危險的狀況，市府團隊會進行整體的評估。

蔣萬安表示很多塊巨石碰一下就有晃動鬆脫的情形，上面的土石會掉落下來，貿然的通車落石掉下來傷到人，後果不堪設想，一定會進行整體的評估，已經落下的土石會進行破碎，整體通車可能還需要一段時間。不敢貿然說一定在哪一天前可以完成通車，因為這還是有風險，接下來如果還有下雨，都要慎重評估。

北投區泉源路有兩塊大石頭與數塊小石頭崩落，預估約150公噸，暫定使用「鑿釘劈裂法」，主要利用物理槓桿與張力原理，操作時先在岩石或混凝土表面鑽出成排的孔洞，接著將鋼鑿（或鋼釘、楔子）插入孔內。再使用重鎚連續敲擊讓大石頭裂開。

台北市長蔣萬安（中）上午視察北投區泉源路大石崩落處理情形，受訪表示已經落下的土石，會進行破碎，整體通車可能還需要一段時間。記者蘇健忠／攝影

北投區泉源路有兩塊大石頭與數塊小石頭崩落（圖），預估約150公噸，暫定使用「鑿釘劈裂法」，主要利用物理槓桿與張力原理，操作時，先在岩石或混凝土表面鑽出成排的孔洞，接著將鋼鑿（或鋼釘、楔子）插入孔內。再使用重鎚連續敲擊讓大石頭裂開。記者蘇健忠／攝影