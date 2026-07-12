颱風後菜價漲 北市蔬果到貨量減 平均價漲10多元

巴威颱風逐漸遠離，北市長蔣萬安今上午主持防颱會議，仍緊盯各局處災後復原。統計至今上午7時，北市災情584件，以路樹倒塌最多。至於颱風過後蔬果價格漲，今蔬菜到貨量為559公噸，比前一天減少413公噸，每公斤平均交易價格上漲13.7元；今天水果到貨量為244公噸，比前一天少229公噸，平均價格上漲11.7元。

北市產發局分析，主要是因為巴威颱風登陸，影響中南部採收減少，加上周一休市需求增加，今天價格比較高，還是會持續追蹤產地供貨情形，預定周三、四會進行第三波平抑物價準備。

蔣萬安表示，這次巴威颱風來襲，統計到今上午7時40分左右，北市約584件災情，大部分都是路樹傾倒，昨晚開始同仁就即刻進行搶修，不管是路樹傾倒、或壓到電纜需台電協助復電等。昨晚他也到各地了解，今早主次要幹道包括鄰里公園及八米以下道路也都完全復舊，當然民眾陸續出門也會有許多零星案件進來，市府就是隨時待命，只要有案件通報就會即刻派員處理。

至於泉源路發生巨石掉落，蔣上午也前往視察後續復舊，蔣說，泉源路確實有大石落下來，專業技師評估之後，因為考量整體安全邊波因為連續大雨，可能還是會有一定風險，施作過程還是必須先做相關防護，實際了解以後，看是不是可以盡快排除，希望可以盡快恢復通車。

另外，華江橋周邊有三位民眾受困，蔣萬安說，北市府執行相關堤外防護措施，也再次呼籲民眾颱風來臨前及颱風侵襲當下，切勿前往山區河邊海邊或地勢低窪地方。就是再次呼籲民眾，這個避免到危險地方，堤外部分也都有依照既定的機制進行相關措施。