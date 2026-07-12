快訊

國際物理奧賽我國5生全摘金！國際排名並列第一

兩岸觀策／從北京「窮台」10年 看兩岸對彼此的誤判

聽新聞
0:00 / 0:00

提醒移車！北市除大同萬華水門周邊紅黃線可停車 其餘17時前恢復管制

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午主持災後復舊會議，提醒停放於北市轄區道路紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合下午17時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰，同時停車格恢復收費。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午主持災後復舊會議，提醒停放於北市轄區道路紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合下午17時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰，同時停車格恢復收費。記者林麗玉／攝影

巴威颱風逐漸遠離，台北市長蔣萬安今天上午主持災後復舊會議，提醒停放於北市轄區道路紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合下午17時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰，同時停車格恢復收費。

另因工務局水利處表示部分疏散門仍無法完全開啟，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，萬華及大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線仍附條件開放停車，該區域路邊停車暫停收費。

開放停車範圍：一、萬華區：康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。【區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）、環河快速道路（不含）、萬大路（不含西藏路至新3號疏散門（華中疏散門）、含萬大路488號至504號前道路（雙號側））】。

二、大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）（僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。

北市交通局也呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域如路口一定範圍內、公車站一定範圍內、消防栓一定範圍內、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

未來恢復萬華區及大同區疏散門周邊紅黃線禁停管制之時間，將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。如有其他相關問題，請來電洽詢（查詢專線：1999或02-27590666轉6415）。臺北市颱洪期間緊急停車範圍請至北市防汛停車查詢網查詢。

萬華 北市 巴威颱風

延伸閱讀

北市7/10紅黃線有條件停車 水門10時起只出不進

巴威颱風基隆明停班停課 公車停減班、開放部分紅線、停收垃圾

巴威颱風來襲竹市明停班課 公車停駛、路邊紅黃線開放停車

分科測驗延至13、14日 新北3考場周邊部分道路開放臨停接送

相關新聞

星期五颱風假賺到？ 侯友宜：放假標準是專業科學判斷

巴威颱風遠離，不少人認為周五的颱風假是「賺到」。新北市長侯友宜今天到三重新北高中視察試場整備情形時回應，新北市從以前到現在，颱風假的放假標準一定按照氣象專業科學判斷，及參考所有專業數據來做整體判斷，這是新北市一向的態度。

動員157台機具237人全力清淤 新北各橫移門越堤道下午2時開放

中颱巴威挾帶豪大雨襲台加上上游水庫洩洪，造成高灘地園區多處道路淹沒，積水一度高達1.6公尺。新北市高灘處於水位下降後自今天凌晨12時動員157台各式機具、237名人力全力清淤復原，預計新北市轄內橫移門及越堤道可望於今天下午2時開通。

廣角鏡／新北送茶包 為考生助攻

一一五學年度分科測驗因巴威颱風順延至十三、十四日，新北市農業局即日起推出限定款「鐵定包中」包種茶包，在考場考生休息區、新店區文山茶推廣中心及雙北四間文昌廟限量免費送，盼能為考生加持，祝福應試順利、金榜題名「包中」。

人物開箱／曾經叛逆 29歲掌管7家長照機構

福鷺社會企業創辦人兼執行長張凱智曾是叛逆小子，和他感情緊密的哥哥車禍驟逝，成為人生轉捩點，大學畢業即創業，版圖一路擴大，目前在新北、宜蘭經營管理七家長照機構，年底進軍北市，他說「長照重視人與人互動，用心對待長輩、員工，才能形成善的循環」。

學童盼少穿制服 家長籲校舍隔熱

不少學校近年放寬學生服裝，沒有硬性規定一周五天都要穿校服，但夏天穿制服上學仍免不了汗流浹背，副議長葉林傳日前辦「小小議員體驗營」，有小學生向市府建議希望可以不要每天穿制服上學。家長也說，制服舒適效果有限，孩子上課得靠冷氣散熱。

抗暑新裝 北市清潔隊變身深藍小精靈

夏日高溫，北市府祭抗熱新招，清潔隊六千多人換新制服，上衣透氣又排汗，基層讚譽有加，民眾見狀直呼，清潔隊從原本黃色的「小小兵」變身深藍的「小精靈」，俐落又帥氣；市場處也設計風扇衣，讓第一線同仁穿裝有二顆電風扇的背心，真的「走路都有風」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。