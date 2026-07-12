提醒移車！北市除大同萬華水門周邊紅黃線可停車 其餘17時前恢復管制

巴威颱風逐漸遠離，台北市長蔣萬安今天上午主持災後復舊會議，提醒停放於北市轄區道路紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合下午17時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰，同時停車格恢復收費。

另因工務局水利處表示部分疏散門仍無法完全開啟，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，萬華及大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線仍附條件開放停車，該區域路邊停車暫停收費。

開放停車範圍：一、萬華區：康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。【區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）、環河快速道路（不含）、萬大路（不含西藏路至新3號疏散門（華中疏散門）、含萬大路488號至504號前道路（雙號側））】。

二、大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）（僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。

北市交通局也呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域如路口一定範圍內、公車站一定範圍內、消防栓一定範圍內、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

未來恢復萬華區及大同區疏散門周邊紅黃線禁停管制之時間，將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。如有其他相關問題，請來電洽詢（查詢專線：1999或02-27590666轉6415）。臺北市颱洪期間緊急停車範圍請至北市防汛停車查詢網查詢。