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兩岸觀策／從北京「窮台」10年 看兩岸對彼此的誤判

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北市上午10時起水門陸續開 除這2處維持封閉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
巴威颱風對北市威脅減弱，北市上午10時起水門陸續開啟。聯合報系資料照
巴威颱風對北市威脅減弱，北市上午10時起水門陸續開啟。聯合報系資料照

巴威颱風逐漸遠離，台北市水利處表示，今天上午10時起，除新店溪3-2號（華翠）疏散門至淡水河6號（敦煌）維持封閉，其餘疏散門及越堤坡道陸續開啟。

水利處表示，巴威颱風對北台灣影響程度降低，北市疏散門預定於12日10時起陸續開啟；另新店溪3-2號（華翠）疏散門至淡水河6號（敦煌），因堤外仍有淤泥及漫淹情形則維持封閉。

水利處提醒，後續仍有間歇性降雨，部分河濱公園低水護岸及人行、自行車道有路樹、淤泥及落葉等，提醒民眾進入河濱公園仍須注意安全 。

最新開啟情形上網查詢https://taipeiheo.aws-gov.org/public/realtime或至戀戀水綠臺北水利LINE官方帳號查詢 （官方帳號LINE首頁下方／防災功能／其他資訊／台北市民眾水情資訊）

北市 巴威颱風

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