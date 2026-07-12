學童盼少穿制服 家長籲校舍隔熱

不少學校近年放寬學生服裝，沒有硬性規定一周五天都要穿校服，但夏天穿制服上學仍免不了汗流浹背，副議長葉林傳日前辦「小小議員體驗營」，有小學生向市府建議希望可以不要每天穿制服上學。家長也說，制服舒適效果有限，孩子上課得靠冷氣散熱。

葉林傳說，孩子們的回答看似簡單，卻反映對校園生活與學習環境的真實感受，建議教育局在兼顧校園安全、學生識別及校園管理的前提下，提升學生穿著自主權，例如鼓勵學校採制服、運動服自由選擇或適度增加便服日等彈性措施。

北市國小學生家長會聯合會總會長邱彥博表示，許多公立小學已沒硬性規定要穿制服，不少學校陸續更換制服的布料，例如排汗、透氣的材質。但是台灣高溫年年攀升，涼感衣等服飾舒適度的效果有限，體感溫度頂多降一度，孩子多少還是會不舒服，上課得靠冷氣散熱。

他建議，學校建物、風雨操場可使用抗紫外線或隔熱等塗料，降低吸熱程度，效果反而更佳。

文山區興德國小校長陳毓卿說，校內每學期初、末都會開服裝儀容委員會，有家長代表想過要換透氣布料，後來評估每周只穿一次制服、流汗可換便服，加上現在班班有冷氣，便決定不換材質。

教育局回應，未規定全市國小要穿制服，多數國小已採取彈性措施，部分學校也規畫便服日或搭配重大活動彈性調整學生穿著。