抗暑新裝 北市清潔隊變身深藍小精靈

夏日高溫，北市府祭抗熱新招，清潔隊六千多人換新制服，上衣透氣又排汗，基層讚譽有加，民眾見狀直呼，清潔隊從原本黃色的「小小兵」變身深藍的「小精靈」，俐落又帥氣；市場處也設計風扇衣，讓第一線同仁穿裝有二顆電風扇的背心，真的「走路都有風」。

清潔隊黃色工作制服已有十幾年歷史，基層一直討論是否要換顏色，一來怕被貼標籤、二來黃色容易髒，近年竹北市、基隆市等清潔隊陸續換藍色新裝，使得北市制服換色的討論再起。環保局環清科去年與基層、工會討論，將台灣炎熱氣候納入考量，選用吸濕排汗、透氣、防曬功能的咖啡紗永續纖維布料。

環清科說，此次還讓同仁票選顏色，新制服上衣從黃色改為耐髒、外觀俐落的深藍色，褲子從牛仔褲換成輕薄透氣的款式。去年底發放六千多名同仁各一套，包含三件長袖和二件短袖上衣，以及冬夏季長褲、風衣和保暖背心各一件。

「一定是藍色比較好看」清潔隊領班分享，民眾知道黃色制服是環保局清潔隊，同仁也會怕去超商買飲料被檢舉，如今換新又沒臂章，看起來較低調，且黃色髒了很明顯，深藍看起來比較不髒，新制服相較透氣、不太悶熱，彈性舒適。

不只清潔隊，北市市場處轄管全市卅一處日市、十七處夜市，基層不定期要到場稽查、處理民眾陳情，但夏天到來，多穿一件作為市府人員身分識別的公務背心，體感溫度再升高。

台北市市場處今年設計一款「風扇衣」，讓第一線同仁穿著裝有兩顆電風扇的公務背心，走路都有風。記者林佳彣／攝影

市場處攤販科長張峻閔說，隨著天氣愈來愈熱，同仁身穿背心會感到悶熱不適，參考勞工風扇衣，今年改版背心裝有二顆小風扇，同仁執行公務時，體感比較舒適。此次製作二十多件風扇衣給同仁，大家普遍反映不錯。

一名業務承辦人直呼，台灣天氣悶熱，尤其夏天入夜後，柏油地板仍會持續散熱，所以他每次到露天沒遮蔽物的市場或夜市稽查，幾乎都全身汗，謝謝長官體恤基層，如今穿著風扇衣，二顆小電風扇隨時散熱，還是涼快一些。