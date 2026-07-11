無法治本？內湖日前暴雨淹水 陳宥丞：北市1個水溝權責分7單位

台北市內湖日前暴雨淹水，台北市議員陳宥丞在巴威颱風來襲前會勘清淤、防汛，他發現其實一個水溝，權責劃分竟高達7個不同單位，包括環保局溝渠隊、清潔隊，以及水利處、新工處，內部打結的管線又涉及第四台與台電，治水無法治本；北市水利處強調纜線權責分明。

陳宥丞指出，這次面臨強颱巴威，緊急會勘實地打開水溝蓋、攤開都市管線圖，發現看似簡單的排水問題，其實一點也不簡單，抽水站的數據顯示，前端水路暢通才是防汛關鍵，昨天他與里長現場會勘，發現雖然環保局已清淤乾淨，但「魔鬼藏在細節裡」用相機拍下匯集處內部，發現紊亂的特許事業纜線緊緊纏繞著坍塌水泥塊，完全堵死排水空間。

他指出，原來一個水溝，權責劃分竟高達7個不同單位，溝渠清淤歸環保局溝渠隊、路面清潔屬一般清潔隊、結構主體是水利處、上方蓋板由新工處管轄，而內部打結的管線又涉及第四台與台電等多家特許事業。

陳宥丞表示，權責碎片化在平時沒有人會注意到，但碰到重大災害時，各單位就會開始行政推諉、自掃門前雪，最終付出代價的還是無辜的市民。治本的處方，必須從預算源頭與治理維度著手。

陳宥丞表示，已要求環保局與水利處共同排除現狀，並在昨天下午立即通知第四台等線路業者，限期將地下打結、阻礙水流的線路理清、理順，恢復基本排水斷面。

對此，北市水利處表示，水溝內纜線問題權責分工明確，水利處也會持續巡查、積極處理相關案件，日前相關作為也獲得陳宥丞議員肯定，市府會持續努力，維護市民安全及排水功能。

台北市議員陳宥丞發現一個水溝，權責劃分竟高達7個不同單位。圖／陳宥丞提供