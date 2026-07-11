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颱風連續兩天沒法倒垃圾很苦惱 新北明日加班收運垃圾

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
颱風已二天暫停垃圾收運，新北環保局表示明（12）日將加班收運垃圾。聯合報系資料照
颱風已二天暫停垃圾收運，新北環保局表示明（12）日將加班收運垃圾。聯合報系資料照

巴威颱風影響，新北市從昨天至今日因停班停課，已二天暫停垃圾收運，環保局表示，明天(12日)周日原為垃圾停止收運，但顧及民眾交付垃圾的需求，明天將加班收運垃圾，收運時間原則比照平常日，為搭配各區颱風過後環境復原工作，部分區將提前收運或加收趟次，請民眾隨時注意里長廣播或垃圾車鈴聲。

環保局說明，明日除加班收運垃圾外，為加速颱風過後的環境復原工作，環保局已先行整備現有清潔隊5571隊員、2460輛車輛機具，視各地風雨情形，在出勤人員安全無虞的前提下，明日提早執行街道清掃及髒亂點清除作業，以優先恢復107條主、次要道路整潔，還給市民乾淨的生活環境。

環保局提醒，颱風過後容易造成積水情形，為杜絕登革熱疫情，請市民朋友於颱風過後加強居家周圍積水容器巡檢及清除作業，落實「巡、倒、清、刷」四大步驟，澈底清除積水容器，降低病媒蚊孳生機率。

有關垃圾收運之即時訊息，可透過新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網查詢，只要輸入地址就可以掌握垃圾車的即時位置，並顯示預估抵達時間。

環保局 新北 巴威颱風 垃圾車

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