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新北市紅、黃線開放停車至13日上午7點 逾時未駛離將處罰

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
因應颱風來襲，新北紅黃線開放停車至13日上午7點為止。圖／新北市府提供
因應颱風來襲，新北紅黃線開放停車至13日上午7點為止。圖／新北市府提供

新北市政府表示，巴威颱風於明（12）日逐漸遠離，為讓民眾安心進行風災後家園整理及復原作業，新北市全市紅、黃線路段於明（12）日持續開放臨時停車，並自13日（周一）上午7時起恢復管制，路邊停車同步恢復收費。

另停放於學校校園內的車輛，除新北高中因作為分科測驗考場，須於周日上午8時前駛離校園外，其餘停放車輛請於13日（周一）上午7時前駛離校園；逾時未駛離者，警察機關將依道路交通管理處罰條例予以舉發、拖吊或移置車輛。

另外，水門周邊紅、黃線路段恢復管制時間，將視高灘地於颱風遠離後的復原進度另行公告；如有必要，將依實際情形延長開放臨時停車措施，請民眾留意新北市政府最新公告。

交通局表示，開放紅、黃線臨時停車路段不包括河濱道路及堤外道路，原則上，道路寬度10公尺以上者可雙側停車。車輛應順向緊靠路邊停放，道路須維持雙向會車功能，禁止並排停車，並不得妨礙救災車輛通行，以維護公共安全。

另外，交岔路口10公尺內、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓及消防車出入口5公尺內、消防通道、越堤道路兩側及高灘地越堤道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內側車道、車行地下道、高架道路，以及其他依法禁止臨時停車或顯有妨礙人、車通行之處所，均不得停車。

交通局提醒，計程車招呼站及專用停車格仍維持原規定使用；時段性管制停車格則於禁止臨時停車時段以外開放。民眾停放車輛時，請務必於車內留下緊急聯絡電話，以利緊急狀況聯繫。

巴威颱風

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