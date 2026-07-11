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北市風雨災情目前217件 路樹倒塌壓損3車幸無人傷

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
北市內湖區發生路樹倒塌案件。記者廖炳棋／翻攝
北市內湖區發生路樹倒塌案件。記者廖炳棋／翻攝

巴威颱風風雨影響台北市，截至今天下午1時，北市統計共受理217件災情，已處理150件、67件仍在處理中，暫無人受傷受困；災情以路樹倒塌最多，共130件，其次為民生基礎設施災情40件，其中路樹倒塌壓損電桿、電線，造成小區域停電22件。

北市多處傳出路樹倒塌壓車，今天下午1時20分，士林區社正路17巷一棵路樹倒塌，樹幹直徑約30公分、長約10公尺，壓損巷內停車場2輛小客車，現場無人受傷，相關單位已拉設警戒線處理。

內湖區上午也有類似災情，上午9時21分，大湖山莊街一棵路樹倒塌，樹幹直徑約30公分、長約5公尺，波及1輛小客車，幸無人受傷，倒塌路樹已鋸除並移至路旁。

北市災防單位提醒，颱風期間風勢不穩，民眾外出應避開行道樹、招牌、施工圍籬及積淹水路段；若發現路樹倒塌、電線垂落或道路受阻，應儘速通報1999或相關單位處理，不要自行靠近。

北市士林區發生路樹倒塌案件。記者廖炳棋／翻
北市士林區發生路樹倒塌案件。記者廖炳棋／翻

路樹 北市 巴威颱風

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