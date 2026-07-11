新北多處因路樹及竹子倒塌導致2千多戶停電 台電全力搶修

新北市多處山區及市區因颱風造成路樹及竹子倒塌導致2千多戶停電，台電北南區處派員冒風雨全力搶修中。

台電北南區處表示，根據最新氣象資料顯示，今年第9號颱風巴威，目前中心位在台北市東北東方約250公里海面上，正朝西北轉北北西移動。截至今天下午1時30分，累計曾停電戶數計2104戶，已有1961戶恢復供電，尚有143戶停電搶修中，停電地區主要集中於新店、烏來、石碇、坪林山區、土城、中和等，已全面動員投入搶修作業，將儘速恢復供電。

受巴威颱風強風豪雨影響，多處大竹壓線及路樹倒塌，造成多戶停電。台電北南區處搶修人員已立即前往修復。為增進風災搶修效率，北南區處已指派專員與民意代表、區公所及里長建立LINE群組，提升報修及搶修效率。

另台電公告已復電地區若仍有個別用戶尚未來電情形，可聯絡轄區里長透過LINE群組通報，或利用台灣電力APP、台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設置「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，民眾可多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用，以利台電搶修人員以最快的速度復電。

北南區處感謝對於關心台電電力搶修進度及提供許多停電資訊的民眾，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所 →主幹線→分歧線」原則進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，籲請所有的民眾耐心等候。

新北多處山區因路樹及竹子倒塌導致2千多戶停電，台電北南區處派員冒風雨全力搶修中。圖／台電提供