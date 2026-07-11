北市抗熱...清潔隊告別「小小兵」化身「小精靈」 市場處也設計風扇衣

夏日高溫難耐，頂著豔陽工作成一大考驗。北市祭抗熱新招，6000多名清潔隊換新制服，從「小小兵」變身「深藍小精靈」，上衣透氣又排汗，基層讚譽有加；市場處也設計一款「風扇衣」，讓第一線同仁穿著裝有2顆電風扇的背心，走路都有風。

清潔隊黃色工作制服已有10幾年歷史，早期設計考量出勤的安全性，所以挑選比較亮的黃色，期間甚至一度嘗試以薔薇紅為主色的設計。

環保局環境清潔管理科長陳浩彰表示，基層一直有討論是否要換顏色，一來是怕被貼標籤、二來是黃色容易髒，但都沒定論。隊員清晨和夜間出勤時，制服外都會加穿反光安全背心，加上近年竹北市、基隆市等外縣市清潔隊陸續換藍色新裝，使得北市制服換色的討論再起。

環清科每年因應第一線執勤需求和穿著經驗來微調制服設計，去年與基層、工會討論，也參考其他機關制服設計及實際勤務需求、將台灣炎熱氣候納入考量，選用吸濕排汗、透氣、防曬功能的咖啡紗永續纖維布料。

環清科介紹，此次還讓同仁票選顏色，新制服上衣從黃色改為耐髒、外觀俐落的深藍色，褲子從牛仔褲換成輕薄透氣的款式。去年底發放6000多名同仁各一套，包含3件長袖和2件短袖上衣，以及冬夏季長褲、風衣和保暖背心各1件。每年都會發一套，方便同仁換洗，因此也不會硬性要求上班一定要穿新制服。

一名清潔隊領班分享，民眾知道黃色制服是環保局清潔隊，同仁也會怕去超商買個飲料會被檢舉，如今換新又沒臂章，看起來比較低調。他直呼「一定是藍色比較好看」，因為淺色易髒，髒了就很明顯，深藍看起來比較不髒；而且新制服相較透氣、不太悶熱，也因有彈性而比較舒適。若是新制服剛好都在洗，他也會換穿黃色制服出勤。

不只清潔隊，北市市場處轄管全市31處日市、17處夜市，基層不定期要到場稽查、處理民眾陳情，但夏天到來，多穿一件作為市府人員身分識別的公務背心，體感溫度再升高。

市場處攤販科長張峻閔說，隨著天氣愈來愈熱，同仁身穿背心會感到悶熱不適，他曾想過要做類似選舉或發傳單用的背心，但材質太薄，後來參考勞工風扇衣，今年改版背心裝有2個小風扇，同仁執行公務時，體感比較舒適。此次製作20多件風扇衣給同仁，大家普遍反映不錯。

一名業務承辦人直呼，台灣天氣悶熱，尤其夏天入夜後，柏油地板仍會持續散熱，所以他每次到露天沒遮蔽物的市場或夜市稽查，幾乎都全身汗，謝謝長官體恤基層，如今穿著風扇衣，2顆小電風扇隨時散熱，還是涼快一些。

夏日高溫難耐，北市清潔隊平時得頂著豔陽工作，如今制服換新，上衣透氣又排汗，基層讚譽有加。圖／取自臉書「台北市環保局」

北市6000多名清潔隊換新制服，上衣從黃色改為耐髒、外觀俐落的深藍色，褲子從牛仔褲換成輕薄透氣的款式。記者林佳彣／攝影