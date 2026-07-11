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明天再放颱風假？蔣萬安工作會報透露：強陣風可能持續到周日清晨

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今出席巴威颱風工作會報並接受媒體聯訪，證實捷運高架及平面路段已因強風採取暫時停駛措施，市府也將全面啟動災後復原。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安今出席巴威颱風工作會報並接受媒體聯訪，證實捷運高架及平面路段已因強風採取暫時停駛措施，市府也將全面啟動災後復原。記者張文玠／攝影

巴威襲台，台北市上午風雨暫歇，台北市長蔣萬安上午在巴威（BAVI）颱風第4次工作會報指出，台北市接下來將面對強風暴雨，已建立相當於機動快打部隊模式，以最快速度來排除障礙；他也說，氣象團隊評估這一次颱風強陣風影響，可能持續甚至到周日的清晨。

蔣萬安上午在工作會報做裁示時指出，依照氣象團隊研判，台北市接下來面對強風暴雨，預估路樹、廣告招牌、懸掛物等將會造成非常明顯的災情，包括可能的停電，所以要請消防局、工務局、環保局以及台電公司協助，接獲通報後，在安全無虞情況下，建立相當於機動快打部隊的模式，以最快速度來排除障礙，若遇有跨局處需要支援，即時協調辦理；也請區公所透過鄰里系統掌握轄內的災情。

蔣萬安說，今天是颱風影響台北市最劇烈的時段，所以民眾避免外出，遠離路樹、招牌、施工圍籬以及其他易遭強風吹落物體，確保自身安全，也再次提醒，接下來這一整天，受颱風強風的影響，路面的落葉、樹枝、各類雜物勢必增加，要請環保局、工務局等相關單位，在風雨趨緩、安全無虞，立即投入環境清潔以及復原的工作，加速恢復道路的通行以及市容環境。

蔣萬安表示，氣象團隊評估這一次颱風強陣風影響可能持續甚至到週日的清晨，所以請各防救災單位預先盤點並再次的確認災後復原所需要的人力、機具、物資整備的情形，在風雨趨緩後可以立即啟動搶修及復原作業，加速恢復市民的正常生活。

蔣萬安 巴威 環保局

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