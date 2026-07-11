柯文哲指放颱風假要依照SOP？蔣萬安說話了

巴威颱風襲台，北北基桃10日放颱風假，台北市因沒有明顯風雨，引發網友討論颱風假是否有政治考量，台北市前市長柯文哲接受媒體專訪也指出，他過去完全是按照SOP。對此，蔣萬安上午受訪指出，北市府其實就是依照既有的機制。

蔣萬安上午主持巴威（BAVI）颱風第4次工作會報後受訪，針對柯文哲指放颱風假要依照SOP？他指出，北市府其實就是依照既有的機制，然後也透過基北北桃的平台，大家共同討論、交換意見來做出宣布。

另外，民進黨台北市議員許淑華質疑昨天的颱風假，估算北市停班課一天，對於產業界的經濟損失很大，放假標準應該要更嚴格。蔣萬安說，他再次強調，因為面對這一次颱風來襲，對台北市、北部地區可能造成非常嚴重的災情，昨天也呼籲民眾掌握時間，做好各項的防颱準備工作，必須要有充裕的時間。

媒體也問蔣萬安，昨天宣布放颱風假，臉書有放個人照，是什麼考量？是要給市民「帥一波」？蔣萬安說，這些都不重要，最重要的是市府要做好各項防災的準備工作，而且希望將可能造成災情的風險、傷害降到最低，以及後續整個災後復原的工作，我們希望能夠加速，盡快的恢復到市民的正常生活。