巴威風雨增強 新北11日全天暫停垃圾收運

巴威颱風進逼，今天晚間起新北風雨逐漸增強，預估明全天仍受颱風影響，新北市環保局指出，為顧及市民及清潔隊員安全，11日全天暫停全市垃圾收運及大型家具預約清運服務，環保局將視停班課決定及後續風雨情形，機動調整或加開垃圾收運，並盡快恢復市容環境。

環保局表示，停收期間各區清潔隊仍會安排機動人力，執行各項防颱應變及緊急事件。呼籲民眾停收期間請勿把家中垃圾放置於街上，以免造成環境髒亂及危害公共安全。有關垃圾收運最新訊息，將透過市府災害應變中心、環保局網站、「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」、新北i環保粉絲團、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。

環保局指出，各區清潔隊已完成防汛期前相關防災資源整備工作，並持續加強全市387處易積淹水地區巡視及清溝工作。颱風期間全市5571位清潔隊員將全員投入「防災」、「搶災」及「災後復原」工作。同時，已備妥資收車、垃圾車、清溝車、灑水車、鏟裝車及抓斗車等共2460輛災後復原機具車輛，另有民間的挖土機、大型卡車、清溝車及抓斗車等共計115部機具，全力維護市民生活環境。

環保局呼籲，請民眾應主動巡查居家周遭排水設施，清除水溝蓋及洩水孔阻塞物，並移除妨礙排水的塑膠墊等物品。此外，針對空地、空屋等私領域環境，盡速清理維護，以免豪雨造成積淹水，或因垃圾堆積造成病媒蚊孳生風險，共同做好防颱準備。