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影／因應巴威颱風 三峽警助鶯歌南靖部落及三峽山區民眾撤離守護安全

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
因應巴威颱風來襲，三峽警分局協助鶯歌南靖部落及三峽山區有木、安坑及竹崙里民眾撤離守護安全。圖／警方提供
因應巴威颱風來襲，三峽警分局協助鶯歌南靖部落及三峽山區有木、安坑及竹崙里民眾撤離守護安全。圖／警方提供

新北市三峽警分局今天上午10時25分接獲三峽及鶯歌區公所群組通知，因應巴威颱風來襲，於上午11時起配合市府原民局、三峽及鶯歌區公所與消防隊，至三鶯大橋下南靖部落和三峽山區有木、安坑及竹崙里執行預防性撤離工作。

三峽警分局立即派遣二橋派出所及鶯歌派出所警力，共2車4人到南靖部落協助，確保撤離過程秩序與安全，統計此次撤離作業共計53戶162人，並由鶯歌區公所安排安置於玉山旅社，目前鶯歌區已安置收容10戶42人共有20男及22女。

三峽有木里預防性撤離4戶6人，五寮里預防性撤離4戶6人，安坑及竹崙里，撤離10戶，26人依親，7人安置。

同時，分局將持續加強南靖部落周邊巡邏密度及治安維護工作，防制竊盜等犯罪案件發生，維護撤離住民財產安全。

因應巴威颱風來襲，三峽警分局協助鶯歌南靖部落及三峽山區有木、安坑及竹崙里民眾撤離守護安全。圖／警方提供
因應巴威颱風來襲，三峽警分局協助鶯歌南靖部落及三峽山區有木、安坑及竹崙里民眾撤離守護安全。圖／警方提供

因應巴威颱風來襲，三峽警分局協助鶯歌南靖部落及三峽山區有木、安坑及竹崙里民眾撤離守護安全。圖／警方提供
因應巴威颱風來襲，三峽警分局協助鶯歌南靖部落及三峽山區有木、安坑及竹崙里民眾撤離守護安全。圖／警方提供

三峽 巴威颱風 鶯歌

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