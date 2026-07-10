巴威逼近汐止人連夜搶車位！立體停車場排到凌晨 月租戶傻眼進不去

中颱巴威逼近台灣，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，包括新北市在內的多個縣市10日停止上班上課。雖然颱風風雨尚未全面來襲，新北市汐止區卻出現罕見的「搶車位」景象。一名網友9日晚間9時許行經忠孝東路上的智興立體停車場，發現入口外已有數十輛汽車排隊等候，長長車龍沿著道路一路延伸。即便停車場內的車位接近滿位，不少駕駛仍不願離去，希望趕在風雨增強前，把愛車停到較高且相對安全的位置。

相關畫面被分享到臉書社團「汐止人集團」，引發在地居民熱烈討論。有民眾表示，直到10日凌晨4時20分經過時，仍看見車輛守在入口外等待，顯示部分車主寧可徹夜排隊，也不願讓愛車留在可能遭受積水或強風吹襲的戶外。

這個現象讓不少網友看傻眼，｢阿都已經滿了，繼續排不是也進不去嗎｣、「這是怕淹水嗎」、「排到颱風離開，就有位置了」。也有人直言，停在場內的車輛同樣是為了躲颱風，短時間內根本不會開走，繼續排隊恐怕只是白等。

這波避災車潮也意外影響原本購買月票的固定車主。一名苦主無奈表示，自己明明持有月票，卻因入口外被排隊車龍堵住，反而無法順利開進停車場，讓他相當困擾，「原來月票沒有預留車位」。

另外還有人留言，「這麼不相信員山子？」、「員山子只管水不管風，沒車庫的怕被不明物體擊落」。原來早在2005年員山子分洪道尚未完工之前，汐止居民每逢大雨幾乎都得面對淹水窘境，宛如居住在「水世界」。尤其2001年的納莉颱風更帶給汐止前所未有的水患，當時有近半數汐止地區泡在水中。一直到員山子分洪道工程完工後，汐止地區才不再發生嚴重水患，即便是2024年強颱凱米侵台期間也沒有傳出災情，顯示員山子分洪道在防洪方面的關鍵效益。