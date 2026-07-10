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新北原鄉、山坡地社區嚴陣以待 侯友宜視察新店、烏來叮嚀全面戒備

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）視察烏來區公所搶災機具預置情形與防颱整備工作。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜（左）視察烏來區公所搶災機具預置情形與防颱整備工作。圖／新北市工務局提供

颱風巴威來勢洶洶，預估今、明兩天是颱風影響最劇烈期間。新北市災害應變中心提升為一級開設，市長侯友宜市長視察新店區錦秀、碧瑤社區邊坡搶災工程，以及烏來區防災整備情形，談到山坡地社區及道路邊坡是此次防颱重點，市府全面戒備。

侯友宜表示，去年豪雨造成新店錦秀、碧瑤社區邊坡受損，市府第一時間投入搶災工作。因應巴威颱風來襲，市府再次檢視各項防災整備，透過監測設備持續掌握邊坡變化，完成排水系統巡檢作業，工程人員與防災團隊均已待命，確保一旦發生災情，能第一時間投入應變，全力守護社區居民安全。

工務局長馮兆麟簡報說明，去年10月連日大雨導致新店錦秀、碧瑤社區間邊坡擋土牆倒塌，市府事先啟動預防性撤離，並立即展開搶災作業。目前採排樁、預力地錨、坡面加固及排水改善等工法持續施作，也在建築物及擋土牆等10處設置自動監測設備，目前監測數據均無異常；施工團隊已完成人員、機具及工區防颱整備，持續加速施工，在兼顧安全下儘速完成搶災。

隨後，侯友宜一行人前往烏來區視察北107線、北107-1線及台9甲等路段搶災機具預置情形，確認人力、機具及物資均部署到位。市府已同時完成北107線邊坡復建工程及工區防颱整備，加強邊坡巡查，降低大雨造成落石坍方風險。

此外，工務局也已要求公共及民間在建工程全面完成防颱自主檢查，加強施工架、圍籬、塔吊及排水設施巡檢，並針對山坡地社區、建物外牆施工鷹架及招牌廣告等完成巡查整備。

新北工務局長馮兆麟（右一）簡報說明新店錦秀、碧瑤社邊坡擋土牆搶災工程進度。圖／新北市工務局提供
新北工務局長馮兆麟（右一）簡報說明新店錦秀、碧瑤社邊坡擋土牆搶災工程進度。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜（右五）今前往新店區錦秀、碧瑤社區視察邊坡搶災工程，並聽取簡報。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜（右五）今前往新店區錦秀、碧瑤社區視察邊坡搶災工程，並聽取簡報。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜視察烏來區，並聽取防颱整備工作，確認人力、機具及物資均部署到位。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜視察烏來區，並聽取防颱整備工作，確認人力、機具及物資均部署到位。圖／新北市工務局提供

新北養工處採排樁、預力地錨、坡面加固及排水改善等工法，持續進行搶災工程。圖／新北市工務局提供
新北養工處採排樁、預力地錨、坡面加固及排水改善等工法，持續進行搶災工程。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜（左二）視察新店區錦秀、碧瑤社邊坡災工程，市府透過監測設備掌握邊坡變化，並完成排水系統作業。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜（左二）視察新店區錦秀、碧瑤社邊坡災工程，市府透過監測設備掌握邊坡變化，並完成排水系統作業。圖／新北市工務局提供

侯友宜 烏來 巴威颱風

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